Das neue AAA-Fahr-Adventure kann jetzt vorbestellt werden, baut das bekannte LEGO® Spielerlebnis aus und ist der erste Titel einer mehrere Titel umfassenden Partnerschaft.

2K und die LEGO Gruppe kündigen heute LEGO® 2K Drive an. Das ultimative AAA-Fahr-Abenteuer wird weltweit ab 19. Mai 2023 verfügbar sein. Das von Visual Concepts entwickelte LEGO 2K Drive erweitert das kultige LEGO Spielerlebnis um eine riesige, offene Welt, in der die Spieler:innen jedes beliebige Fahrzeug bauen, überall hinfahren und eine LEGO Rennlegende werden können.

LEGO 2K Drive wird die erste Veröffentlichung im Rahmen einer mehrere Titel umfassenden Partnerschaft zwischen 2K und der LEGO Gruppe zur Entwicklung von AAA-LEGO Spielen. Mit 2Ks bewährter Erfahrung bei der Erschaffung qualitativ hochwertiger Entertainment-Produkte und dem unübertroffenen popkulturellen Einfluss der LEGO Gruppe wird diese Partnerschaft das typische LEGO Spielerlebnis, das die Fans kennen und lieben, auf aufregende neue Art ausbauen.

Ein Weltklasse-Team bei Visual Concepts mit weitreichender Erfahrung im Genre garantiert zum ersten Mal AAA-Qualität, Gameplay mit Tiefgang und atemberaubende Grafik in einem LEGO Fahrspiel. LEGO 2K Drive kombiniert die besten Elemente aus Fahren in einer offenen Welt mit rasanten Wettrennen und führt darüber hinaus ein variantenreiches Fahrzeug-Erstellungssystem ein.

Außerdem bringt eine Zusammenarbeit mit dem Supercar- und Hypercar-Unternehmen McLaren Automotive den McLaren Solus GT und den McLaren F1 LM – die soeben erst in einem LEGO Speed Champions Set gemeinsam erschienen sind, um die Gründung von McLaren durch den Rennfahrer und Techniker Bruce McLaren vor 60 Jahren zu feiern – in die Welt von Bricklandia. Die das Cover zierenden Fahrzeuge verkörpern perfekt das aufregende, hochtourige Erlebnis, das die Fans in LEGO 2K Drive erwartet.

Features von LEGO 2K Drive:

● Eine Story in einer riesigen offenen Welt: Man reist durch Bricklandias verschiedene einzigartige Biom-Regionen und tritt gegen eine Reihe charismatischer Rivalen an, in der Hoffnung, eines Tages den begehrten Sky-Pokal zu gewinnen. In LEGO 2K Drive bestimmen die Spieler:innen, wie sie spielen möchten. Das alles in einer weitläufigen offenen Welt voller Rennen, Minispiele, Herausforderungen, Sammelobjekte, Sachen zum Auseinandernehmen und altbekannte Fahrzeuge aus LEGO Welten, wie LEGO City, LEGO Creator, LEGO Speed Champions.





● Rasante LEGO Rennen: Rennfahren in LEGO 2K Drive ist ein temporeiches, uneingeschränktes Erlebnis, bei dem die Spieler:innen auf einer breiten Palette an Strecken gegeneinander antreten, wobei sie einzigartige Power-Up-Fähigkeiten einsetzen können, um mit nur einem Tastendruck die Position im Rennen zu verändern.

● Einzigartige Anpassungsmöglichkeiten: LEGO 2K Drive führt ein variantenreiches System ein, mit dem die Spieler:innen nach Lust und Laune ihre eigenen Fahrzeuge bauen können. Im Verlauf des Abenteuers stehen ihnen mehr als 1000 einzigartige LEGO Teile zur Verfügung, dazu kommen zahlreiche Farbdesigns, Sticker, Flairs und vieles mehr.

● Solo oder gemeinsam spielen: LEGO 2K Drive bietet solides Koop-Spiel und einen spannenden kompetitiven Mehrspieler-Modus, den man gemeinsam mit anderen erleben kann. Spiele mit der Familie und Freunden sind lokal für 2 Personen am Splitscreen möglich oder über die Online-Spielersuche, über die man mit furchtlosen Fahrer:innen mit ähnlichem Können zusammengebracht wird.

„Videospiele sind seit langem eine wichtige Möglichkeit, wie unsere Fans die Magie des LEGO Systems im Spiel erleben können. Und mit seinem starken Portfolio an hochwertigen und innovativen Titeln, die ein breites Publikum ansprechen, ist 2K der perfekte Partner, um neue AAA-LEGO Spiele zu erschaffen“, so Remi Marcelli, Head of LEGO GAME. „Den Anfang macht LEGO 2K Drive, und wir freuen uns darauf, den Fans eine neue Art von Spiel zu präsentieren, das auf dem typischen Humor und Spaß des LEGO Spiels aufbaut.“

„Angesichts der Geschichte, auf die die LEGO Marke zurückblickt, waren wir uns der Verantwortung sehr wohl bewusst, die wir gegenüber unseren Partnern und den langjährigen LEGO Fans haben. Gleichzeitig dachten wir aber darüber nach, wie wir mit einem LEGO Titel etwas Neues und Einzigartiges entstehen lassen können“, so Greg Thomas, President von Visual Concepts. „Für LEGO 2K Drive haben wir ein erstklassiges Team aus Spieleentwicklern zusammengestellt, die mit Herzblut bei der Erschaffung eines unvergesslichen Erlebnisses dabei waren, und wir können es kaum erwarten, es mit unseren Fans zu teilen.“

„Die LEGO Marke ist mit einer jahrzehntelangen Geschichte innovativer Konsumentenerlebnisse legendär. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit zu einer Partnerschaft, in deren Zuge wir das 2K-Portfolio für ein weltweites und neues Publikum weiter ausbauen“, so David Ismailer, President und CEO von 2K. „LEGO 2K Drive ist ein herausragender erster Schritt in unserem Engagement, über mehrere Titel hinweg neue und bahnbrechende LEGO Spiele zu entwickeln.“

LEGO 2K Drive wird in drei Editionen verfügbar sein:

● Die Standard Edition ist als physische und digitale Version zum Preis von €59,99* für PlayStation®4 (PS4™), Xbox One, PC und Nintendo SwitchTM erhältlich sowie zum Preis von €69,99 für PlayStation®5 (PS5™) und Xbox Series X|S.

● Die Awesome Edition ist zum Preis von €99,99 erhältlich und enthält ein neues Fahrzeug, Fahrzeug-Flair und eine LEGO Minifigur im Spiel. Ebenfalls enthalten ist der Jahr-1-Fahrpass, der ein brandneues Biom einführt, samt der Inhalte von vier Fahrpass-Saisons nach Veröffentlichung des Spiels, jede einzelne mit neuen Fahrzeugen und Themen.

● Die Awesome Rivals Edition ist zum Preis von €119,99 erhältlich und enthält mehrere neue Fahrzeuge, ein Fahrzeug-Flair und LEGO Minifiguren im Spiel. Ebenfalls enthalten ist der Jahr-1-Fahrpass, der ein brandneues Biom einführt, samt der Inhalte von vier Fahrpass-Saisons nach Veröffentlichung des Spiels, jede einzelne mit neuen Fahrzeugen und Themen.

Die LEGO 2K Drive Standard Edition ist weltweit ab dem 19. Mai 2023 für PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM und PC via Steam und den Epic Games Store erhältlich. Die Awesome Edition und Awesome Rivals Edition sind ab dem 16. Mai 2023 digital verfügbar und die physische Awesome Edition ist ebenfalls ab dem 16. Mai 2023 für PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo SwitchTM in ausgewählten Regionen und bei ausgewählten Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich. Wer vor dem Veröffentlichungstermin vorbestellt, erhält das Aquadirt-Racer-Paket (digital).