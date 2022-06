Das Add-on Fate of Iberia stellt den Kampf um Spanien und Portugal in den Fokus und ist ab sofort verfügbar.

Das Land ist geteilt durch Sprache, Religion und Kultur – aber diejenigen, die die Vision verstehen, sehen ein Land voller Möglichkeiten. Was wäre, wenn man die Energie, die der Streit um Städte und Titel kostet, umlenken könnte in Einigkeit und Koexistenz? Nur eine Vision davon ist jedoch nicht genug. Erforderlich sind eine starke Hand, ein Sinn für Intrigen und ein Gespür für Diplomatie. Es ist eine Frage, die über Generationen besteht, ein Problem, das nur im Laufe der Zeit gelöst werden kann. Nur die Geduldigen und Umsichtigen können das Schicksal in Fate of Iberia bestimmen.

Fate of Iberia ist das neueste Flavor Pack für Crusader Kings III. Diese Erweiterung des preisgekrönten mittelalterlichen Strategie-Rollenspiels von Paradox Interactive ist ab heute erhältlich und bietet Spielern die Möglichkeit, die Geschichte Spaniens und Portugals im Mittelalter zu erleben. Ein jahrhundertelanger Kampf macht es notwendig zu überdenken, wie Ziele erreicht werden können, während eine Vielzahl interessierter und konkurrierender Parteien darum kämpfen, ihren Willen auf der Iberischen Halbinsel durchzusetzen.

Zu den Features von Crusader Kings III: Fate of Iberia gehören:

• Struggle System: Völlig neues System für historische Konflikte, vollständig modifizierbar und anpassbar.

• Spieler entscheiden über das Schicksal Iberiens: Sie wählen den Weg der Versöhnung oder den Weg der Eroberung, um Spanien zu vereinen oder sich auf eine friedliche Aufteilung der Beute zu einigen.

• Neue Inhalte: Zwei neue Vermächtnispfade (Urbane und Seilschaften), neue kulturelle Traditionen, die die besonderen historischen Merkmale der iberischen Halbinsel hervorheben, neue Freundschaftsinteraktionen und Duelle über das Schachbrett.

• Neue Ereignisse: Dynamische historische Ereignisse, von denen einige mit dem Kampf um Iberien zu tun haben, während andere für mehr Abwechslung für alle Spieler sorgen.

• Neues Artwork: Neue Charaktergrafiken, wie Kleidung, Haare und Bartstile, die die iberischen Kulturen des Mittelalters widerspiegeln, sowie neue Einheitendesigns und eine Vielzahl neuer Grafiken für Hintergründe, Ereignisse und Ladevorgänge.

• Neue Musik: Ergänzungen zum Soundtrack von Crusader Kings III.

Fate of Iberia enthält ein kostenloses Update für alle Besitzer von Crusader Kings III, das neue Optionen und Funktionen für alle Spieler hinzufügt. Dieses Update beinhaltet einen neuen Fraktionstyp, um Herrscher herauszufordern, Glaubensoberhäupter, die von verschiedenen Religionen geteilt werden können, Vasallenverträge für Clans und natürlich einen neuen Spiel-Startpunkt, der interessante iberische Charaktere für das Startdatum 867 hervorhebt.

Crusader Kings III: Fate of Iberia ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 6,99 Euro erhältlich. Es ist im Erweiterungspass für Crusader Kings III und in der Crusader Kings III: Royal Edition enthalten.