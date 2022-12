Das neueste DLC-Paket für den Civilization VI: Leader Pass – Great Commanders – ist jetzt verfügbar! Im Great Commanders-Paket führen Tokugawa (Japan), Nader Schah (Persien) und Süleyman der Prächtige (Osmanisches Reich) die Truppen zum Sieg.

Tokugawa (Japan)

Tokugawa Ieyasu war ein brillanter Militär- und Friedensstratege. Nach der Schlacht von Sekigahara gründete er das Tokugawa-Shogunat und beendete so die chaotische Sengoku-Periode Japans. Seine Sakoku-Agenda wurde vom gleichnamigen, durch seinen Enkel erlassenen Gesetz inspiriert und bewirkt, dass er keine Zivilisationen mag, die ursprüngliche Hauptstädte anderer Zivilisationen erobert haben.

Neue Fähigkeit: Baku-han

(Basisspiel) Internationale Handelswege erhalten -25 % Ertrag und Tourismus, inländische Handelswege bieten hingegen +1 Kultur, +1 Wissenschaft und +2 Gold für jeden Spezialbezirk am Zielort.

(Basisspiel) Städte innerhalb von 6 Geländefeldern von der Hauptstadt Japans erhalten +4 Annehmlichkeiten sowie nach der Erforschung der Luftfahrt +1 Tourismus für jeden Bezirk.

(DLCs Rise and Fall & Gathering Storm) Internationale Handelswege erhalten -25 % Ertrag und Tourismus, inländische Handelswege bieten hingegen +1 Kultur, +1 Wissenschaft und +2 Gold für jeden Spezialbezirk am Zielort.

(DLCs Rise and Fall & Gathering Storm) Städte innerhalb von 6 Geländefeldern von der Hauptstadt Japans sind zu 100 % loyal und erhalten nach der Erforschung der Luftfahrt +1 Tourismus für jeden Bezirk.

Nader Schah (Persien)*

Nader war ein Sklave, der sich selbst zum Schah erhob. Er bewies sein Geschick als militärischer Befehlshaber in vielen erfolgreichen Feldzügen und Eroberungen, die ihn zum reichsten Mann der Welt machten. Seine nach seinen Elite-Infanterie-Musketieren benannte Jazayerchi-Agenda bewirkt, dass er Zivilisationen mit einer hohen Anzahl an Landeinheiten mag und keine Zivilisationen mit einer geringen Anzahl an Landeinheiten.

Neue Fähigkeit: Schwert von Persien

+5 Kampfstärke beim Angriff auf vollständig unbeschadete Einheiten.

Nicht von Nader Schah gegründete Städte erhalten +2 Glauben und +3 Gold auf inländischen Handelswegen.



Süleyman der Prächtige (Osmanisches Reich)

Als zehnter Sultan des Osmanischen Reichs führte Süleyman der Prächtige die osmanischen Armeen persönlich an und setzte umfassende Reformen des osmanischen Rechts um. Er war auch als Dichter und Förderer der Künste bekannt, der ein Goldenes Zeitalter der kulturellen Entwicklung herbeiführte. Als solcher mag er Zivilisationen, die sich gerade selbst in einem Goldenen Zeitalter befinden.

Neue Fähigkeit: Der Prächtige

+15 % Wissenschaft und Kultur in einem Goldenen Zeitalter.

+4 Kampfstärke außerhalb eines Goldenen Zeitalters gegen Zivilisationen, die sich ebenfalls nicht in einem Goldenen Zeitalter befinden.

Der Civilization VI: Leader Pass ist ein neuer Season Pass, der 18 neue spielbare Anführer:innen-Varianten für Civilization VI hinzufügt. Die Inhalte des Civilization VI: Leader Pass werden über 6 DLC-Pakete bereitgestellt, die bis März 2023 für Windows PC via Steam und Epic, für MacOS via Steam und Mac App Store und für iOS im App Store erscheinen. Weitere Informationen zum Civilization VI: Leader Pass gibt es auf www.civilization.com.