Der edle Prunk mittelalterlicher Strategie kommt bald auf die Konsolen der Xbox Series X|S und PlayStation®5. Das gefeierte Strategie-Rollenspiel Crusader Kings III von Paradox Interactive erscheint am 29. März 2022 für Konsolen.

In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam von Lab42 hat Paradox das dynamische und sich ständig verändernde Gameplay von Crusader Kings III an eine neue Umgebung angepasst und dabei die einzigartigen Eigenschaften des Konsolenspiels genutzt. Nur wenige andere Spiele bieten eine so reiche Auswahl an strategischen Optionen: Politische Ehen, um Adelshäuser zu verbinden, brutale Kriege, um quasi-legale Ansprüche durchzusetzen, persönliche Beziehungen, um ein zersplittertes Reich zu vereinen, und sogar subtile Intrigen, um Rivalen zu untergraben oder auszuschalten.

Das zeigt auch der Trailer zur Ankündigung der Konsolenversion:

Crusader Kings III für Konsolen bietet eine angepasste Benutzeroberfläche und ein Steuerungsschema, das speziell auf größere Bildschirme und Konsolen-Gamepads zugeschnitten wurde. Die völlig neue Steuerung ermöglicht es den Spielern, schnell und einfach durch die Menüs des Spiels zu navigieren - mit Hilfe von Triggern, Bumpern und schnellen Bewegungen des Analogsticks. Die Konsolenversion unterstützt auch die wichtigsten Funktionen der Xbox Series X|S und PlayStation®5, wie superschnelle Ladezeiten für ein nahtloses Spielerlebnis sowie haptisches und adaptives Trigger-Controller-Feedback. Die Spieler können mit Quick Resume zwischen dem Spiel und anderen Anwendungen wie YouTube wechseln, wo sie ein Tutorial zur Niederschlagung eines Bauernaufstandes ansehen können.

© oe24

PlayStation®5-Nutzer werden die Stressmechanik des Spiels selbst erleben, da ihre DualSense-Controller physisch auf die Ereignisse im Spiel reagieren, während sie sich entfalten. Je mehr Stress ein Charakter angesammelt hat, desto mehr Widerstand wird zum Beispiel auf die adaptiven Auslöser des DualSense-Controllers angewendet. Das „Aktivitäten“-Feature und die Spielhilfe der PS5 bieten auch eine Plattform, um neue Spieler bei ihren ersten Schritten in der Welt von Crusader Kings zu unterstützen.

© oe24



Die Features von Crusader Kings III im Überblick:

Charakterorientiertes Gameplay: Jeder Charakter, den Spieler spielen oder mit dem sie interagieren, hat seine eigene, einzigartige Persönlichkeit. Ereignisse und Optionen im Spiel werden weitgehend durch die Art der Person bestimmt, die sie spielen.

Unendliche Möglichkeiten: Die Spieler übernehmen ein beliebiges Adelshaus von Island bis Indien, Finnland bis Zentralafrika, über fünf Jahrhunderte hinweg. Sie interagieren mit wandernden Gästen, eigensinnigen Kindern, verschlagenen Spionagemeistern und heiligen Männern in einem kunstvollen Wandteppich des mittelalterlichen Lebens.

Kriegsführung: Sie sammeln ihre Vasallen und stellen ihre Soldaten auf, um feindliche Burgen zu belagern oder Rebellionen niederzuschlagen. Persönliches Geschick auf dem Schlachtfeld kann ihnen große Ehre einbringen, aber strategische Planung ist der Weg zum Sieg.

Königliche Hochzeiten: Die Spieler verbreiten die DNA ihrer Dynastie in der ganzen Welt und drücken ihr königliches Siegel auf die Wappen von Königreichen und Herzogtümern weit und breit. Sie heiraten um der Macht willen und erziehen Kinder, um Ansprüche auf neue Länder zu erheben.

Heilige und Sünder: Ob sie ihren religiösen Führern die Treue halten oder große Verbrechen im Interesse des Staates begehen, liegt ganz in der Hand der Spieler. Wenn es hart auf hart kommt, können sie jederzeit ketzerischen Aktivitäten frönen oder eine neue Religion gründen, die ihren Prioritäten besser entspricht.

Die Konsolenversion von Crusader Kings III kann ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation®5 vorbestellt werden. Mehr Informationen zum Spiel gibt es unter: www.crusaderkings.com