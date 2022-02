"Machete" feiert seinen bisher wohl außergewöhnlichsten Auftritt

Roll7 und Private Division haben bekanntgegeben, dass der beliebte Schauspieler Danny Trejo einen prominenten Gastauftritt in OlliOlli World bekommt. Das Action-Skateboard-Jump’n’Run erscheint am 8. Februar in digitaler Form auf Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Die digitale Nachbildung von Danny Trejo zählt sicherlich zu einem der außergewöhnlichsten Auftritte des Schauspielers. Danny ist für seine starke Leinwandpräsenz und seinen unbestreitbaren Charme bekannt und passt perfekt in die kreativ einzigartige, schräge und wunderbare Besetzung von OlliOlli World.

In dem Action-Skateboard-Jump’n’Run treffen Spieler*innen auf unglaublich farbenfrohe und unvergessliche Charaktere, aber keiner davon ist so kultig wie der legendäre Danny Trejo, der eine der „Must play“-Nebenquests von OlliOlli World moderiert. Die Spieler*innen, die ihn in Radlandia finden und die spezielle Nebenquest erfüllen, schalten ein besonderes Dekoobjekt für ihren Charakter frei.

OlliOlli World erscheint am 8. Februar und ist digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Die Basisversion des Spiels ist für 29,99 Euro erhältlich, die OlliOlli World Rad Edition kostet 44,99 Euro (alle Preise UVP). Alle Details über die jeweilige Edition und bei einer Vorbestellung gewährten Vorteile gibt es hier.

Mehr Infos zu OlliOlli World gibt es auf YouTube, Twitter, TikTok, Facebook und OlliOlliGame.com.