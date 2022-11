× Marvel's Midnight Suns Prequel Short Nr. 2 - A New Sun Must Rise – Jetzt ansehen

2K und Marvel Entertainment haben mit „A New Sun Must Rise“ das zweite Prequel Short für Marvel's Midnight Suns auf dem Marvel Entertainment YouTube-Kanal veröffentlicht.

2K und Marvel Entertainment haben mit „A New Sun Must Rise“ das zweite Prequel Short für Marvel's Midnight Suns auf dem Marvel Entertainment YouTube-Kanal veröffentlicht.

Es handelt davon, wie Magik, eine mächtige Mutantin, die Portale in den Limbo öffnen kann, für das Team der Midnight Suns rekrutiert wird.

Der französische Künstler Simon Delart hat im Auftrag von 2K und Marvel Entertainment ein einzigartiges Poster für „A New Sun Must Rise“ geschaffen.

Die Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts werden von den talentierten Teams von Sun Creature Studio und DIGIC Pictures animiert und sollen in wöchentlichem Abstand erscheinen.

Die Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts sind fünf Kurzfilme, die zeigen, wie Lilith zur Mutter aller Dämonen wurde und wie es dazu kam, dass Superheld:innen wie Blade, Magik, Ghost Rider und Nico Minoru das Kernteam der Midnight Suns bildeten.

Marvel's Midnight Suns ist bereits vorbestellbar und wird am 2. Dezember weltweit für Windows PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

„MARVEL Strike Force“ im Team mit Marvel’s Midnight Suns bei einem epischen Crossover!

Zur Feier des Starts von Marvel’s Midnight Suns am 2. Dezember steigt in „MARVEL Strike Force“ das erste Cross-Game-Event!

Die Veröffentlichung von Marvel’s Midnight Suns steht kurz bevor und Magiks Midnight Suns-Outfit wird sein Debüt in „MARVEL Strike Force“ geben! Inzwischen können „MARVEL Strike Force“-Spieler:innen Iron Mans kosmetischen Anzug Bleeding Edge in Marvel’s Midnight Suns freischalten!*

Bei dieser Cross-Game-Kollaboration zwischen Scopely und 2K können Marvel-Fans strategisch vorgehen und ihre Auswahl an Superhelden von überall erweitern – ob in „MARVEL Strike Force“ oder ab 2. Dezember mit Marvel's Midnight Suns auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows. Das Marvel-Universum war noch nie so vereinigt!

Mit mehr als 1 Milliarde Spielstunden ist „MARVEL Strike Force“ ein seit Jahren beliebtes Rollenspiel-Erlebnis, das sich ständig weiterentwickelt und mit seiner Community wächst. Es wurde unter anderem als „größtes Entwicklungsspiel“, „bestes Strategiespiel“, „bestes Durchbruch-Spiel“ und „allgemein bestes Spiel“ gepriesen.

Marvel's Midnight Suns ist das ultimative Crossover-Ereignis und kombiniert eine tiefgehende Story, Charakter-Beziehungen, Individualisierung und das Fortschrittssystem eines Rollenspiels mit taktischer Strategie und Kampfmechaniken eines revolutionär neuen kartenbasierten Taktikspiels. Auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums schmiedet man unzerbrechliche Bande mit legendären Marvel-Superhelden und gefährlichen übernatürlichen Kriegern in einem Kampf gegen die bisher größte Bedrohung der Welt ... die dämonischen Streitkräfte von Lilith und des Ältesten-Gottes Chthon! Marvel's Midnight Suns startet am 2. Dezember auf Windows PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

SO FUNKTIONIERT DAS CROSSOVER:

In „MARVEL Strike Force“ | Freischaltung von Magiks Midnight Suns-Outfit

● Die Spieler:innen können Magiks Outfit freischalten, indem sie Teile davon über einen besonderen 7-Tage-Login-Kalender erlangen. Sie können die Teile erhalten, indem sie sich zwischen 7. November und 23. Dezember an 7 Tagen anmelden.

● Im Login-Kalender gibt es als Belohnungen auch ausreichende Charakter-Splitter, um eine 2-Sterne-Magik für das eigene Team freizuschalten.

In Marvel's Midnight Suns | Freischaltung von Iron Mans kosmetischem Anzug Bleeding Edge

● Die Spieler:innen können sich den kosmetischen Anzug Bleeding Edge von Tony Stark holen, indem sie „MARVEL Strike Force“ spielen.

● In „MARVEL Strike Force“ und auf Social-Media-Kanälen findet man einen Promo-Code, der von 2. Dezember bis 23. Dezember gilt.

● Bei Einlösung des Codes im Marktplatz in Marvel’s Midnight Suns erhalten die Spieler:innen den kosmetischen Iron Man-Anzug Bleeding Edge.

Weitere Informationen zu Marvel’s Midnight Suns gibt es unter www.midnightsuns.com, als Fan auf Facebook, als Abonnent:in auf YouTube sowie auf Twitter und Instagram über den Hashtag #DarknessFalls.