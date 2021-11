NBA® 2K22 geht Partnerschaft mit SoundCloud ein, um die nächste Talentgeneration zu entdecken

Aufstrebende Künstler*innen haben die Gelegenheit, sich in der Videospiel-Geschichte einen Namen zu machen, indem ihre Original-Songs Teil des Soundtracks von NBA® 2K22 werden.

2K gab bekannt, für die dritte jährliche Suche nach neuen Musiktalenten bei „2K Beats: The Search“ eine Partnerschaft mit SoundCloud einzugehen. Die internationale Musiksuche startet am 17. November* und die Künstler*innen sind aufgefordert, ihre Original-Songs einzureichen, um die Chance zu haben, dass ihre Songs von NBA® 2K22-Fans auf der ganzen Welt gehört werden.

„Der NBA 2K-Soundtrack hat sich in den letzten Jahren zu einer richtigen Plattform für Musikentdeckungen entwickelt, auf der unsere Spieler*innen Tracks von neuen und aufstrebenden Künstler*innen bis hin zu einigen der größten globalen Superstars da draußen erleben können“, so David Kelley, Senior Manager of Global Partnerships and Music Licensing bei 2K. „Dieses Jahr arbeiten wir mit SoundCloud zusammen, um die Künstler*innen zu inspirieren, neue Musik zu erschaffen, die etwas bewirkt und ihnen potenziell die Gelegenheit gibt, von Millionen unserer Spieler*innen gehört zu werden. Wir haben bereits unglaublich unterschiedliche und erstaunliche Talente bei „2K Beats: The Search2 entdeckt und können es kaum erwarten, zu hören, was diesmal dabei ist.“

„SoundClouds Rolle bei bahnbrechender Musik und der Verbindung einer jungen, vielfältigen und einflussreichen Community aus Künstler*innen und Fans ist unerreicht. Zusammen mit dem NBA 2K-Soundtrack, einer Top-Möglichkeit zum Entdecken neuer Musik, bietet sich den Künstler*innen bei „2K Beats: The Search“ eine hervorragende Gelegenheit, ein breiteres Publikum zu erreichen und neue Fans zu finden“, so Shauna Alexander, Global Vice President of Brand Partnerships bei SoundCloud. „Dies ist sowohl für SoundCloud als auch NBA 2K die perfekte erste von hoffentlich vielen weiteren Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zum Entdecken von Musik auf immer neuen Wegen.“

Aufstrebende Künstler*innen können ihre Original-Musik bei 2K und SoundCloud auf der offiziellen "2K Beats: The Search"-Website einreichen und SoundCloud-Repost-Künstlerinnen können sie über die Registerkarte Pitch to Partners einreichen. Außerdem können sie mit den Tags @NBA2K und @SoundCloud mit #2KBeatsTheSearch auf den sozialen Medien die Sichtbarkeit ihrer Musik noch weiter erhöhen. Die Gewinner*innen werden 2022 in den NBA 2K22-Soundtrack aufgenommen.

Für die neuesten Updates einfach @NBA2K und @SoundCloud auf Twitter folgen.