In der Weltraum-Season gibt es neue 'First Fridays'-Tracks vom Musiklabel Colors Studios und die exklusive In-Game-Premiere der neuen A COLORS SHOW mit GUAPDAD 4000.

2K gab einen detaillierten Einblick in Season 6, die diesen Freitag, den 8. April, in NBA® 2K22 beginnt. In Season 6: ‘Zero Gravity’ können die Spieler*innen ihren Anspruch in der City und Cancha Del Mar geltend machen, indem sie gegen mächtige Gegner aus der ganzen Welt antreten, kosmische Herausforderungen bestehen und himmlische Belohnungen verdienen.

In NBA 2K22 Season 6: ‘Zero Gravity’ begleiten die Fans den aufstrebenden Star Jayson Tatum bei seinem überirdischen Aufstieg zum Ruhm. All jenen, die die höchste Sammelstufe in Mein TEAM erreichen, winkt eine höchst seltene 'Dark Matter'-Karte von Dirk Nowitzki. Season 6 bringt jede Menge aufregende Updates für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W Online*:

• Meine KARRIERE führt neue Umgebungen und ein neues Stufe-40-Bunny-Maskottchen ein. Weitere Belohnungen sind Season 6-Kleidung, ein BMX, ein neuer animierter Gegenstand und mehr. Die Season bringt außerdem galaktische Events mit TKO für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S und Power Up für PlayStation 4, Xbox One, NSW und PC, bei denen die Spieler*innen weitere Belohnungen und Bekleidungsprämien verdienen können;

• Mein TEAM bietet Playoff-Agenden mit allen 20 Teams, Momente, die auf großen Playoff-Leistungen basieren, einen Stufe 40 'Dark Matter' Josh Giddey und mehr. Die Fans können darum spielen, ihre 'Mein Team'-Roster zu verbessern, und 4.000 Karten sammeln, um eine 'Dark Matter' Dirk Nowitzki-Spielerkarte einzulösen, sowie ein 'Hall of Fame'-Abzeichen erhalten, wenn sie alle 80 Abzeichen im Spiel erworben haben;

• The W* kehrt in der historischen 25. Season der WNBA mit brandneuen Belohnungen zurück, darunter neue '2K Breakthrough'-Ausrüstung, ein Extra-Abzeichen-Punkt, VC, ein saisonales Bekleidungspaket und eine 'Custom Green'-Veröffentlichung. Außerdem haben die Spieler*innen in Season 6 die Möglichkeit, die WNBA-Legenden Katie Smith und Cheryl Ford in ihre Kontaktliste aufzunehmen, wenn sie die 'Hall of Fame'-Stufe erreichen;

• Die First Fridays bringen diesmal eine Kooperation von NBA 2K und den COLORSxSTUDIOS, eine neue Playlist mit Originalaufnahmen der A COLORS SHOW mit klassischen Tracks der globalen COLORS-Künstler-Community, darunter Aufnahmen des US-Rap-Stars Smino, des belgischen Hip-Hop-Künstlers Krisy, des aufstrebenden Londoner Talents ENNY und mehr. Im Rahmen der Kooperation wird auch eine Episode der A COLORS SHOW mit dem Rapper GUAPDAD 4000 aus Oakland uraufgeführt, wobei zum ersten Mal ein Musikvideo im Spiel zu sehen sein wird.

Ausführliche Details zu Season 5 von NBA 2K22 gibt es im aktuellen Courtside Report.

NBA 2K22 ist weltweit für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen NBA 2K22-Website.