Neu sind Triple Threat Online: Co-Op* und eine Einzelspieler-Variante von Clutch Time, weggefallen sind die Verträge in Mein TEAM

2K ermöglichte heute einen detaillierten Blick auf neue Spielelemente und Updates für die 'Mein TEAM'-Komponente von NBA® 2K23, darunter neue Karten und Belohnungen, die Einführung von Triple Threat Online: Co-Op und der Verzicht auf Verträge. Auch das jährliche $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament kehrt zurück, separat auf Playstation® 4/Xbox One und Playstation 5/Xbox Series X|S.

„Wir haben in diesem Jahr einige sehnlichst erwartete Änderungen in Mein TEAM implementiert, die unserer Community sehr am Herzen lagen. So verzichten wir zum Beispiel auf Verträge und ermöglichen den Spieler*innen mit Triple Threat Online: Co-Op erstmalig, sich zusammen mit Freund*innen online im kooperativen 3v3-Spiel zu messen“, erklärt Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „Und wir freuen uns schon jetzt auf spannende Matches, wenn in unserem jährlichen $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament die besten NBA 2K-Spieler*innen gegeneinander antreten und ihr Können auf dem virtuellen Court zeigen!“

Hier die Highlights der diesjährigen Updates für NBA 2K23 Mein TEAM:

• Triple Threat Online: Co-Op: Zum ersten Mal in Mein TEAM können sich Spieler*innen mit Freund*innen zusammentun, um in kooperativen 3v3-Online-Spielen anzutreten, ob im Party-Modus, als Koop oder im Kompetitivspiel.

• Unlimited: Die brandneuen Prestige-Stufen ermöglichen den Spieler*innen, die die oberste Stufe erreicht haben, noch einmal von vorn zu beginnen und noch mehr Belohnungen freizuschalten. Mit jedem Sieg und jeder Niederlage verdienen sie Punkte für den Stufenaufstieg. Siege öffnen zusätzlich auch Tresore. Zudem sind die Bestenlisten zurück und zeigen die Statistiken von Freund*innen und Top-Spieler*innen der 'Mein TEAM'-Community. Die Namen der Spieler*innen in den Top 10 sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet. Auch für den Abschluss aller Stufen und Prestige-Stufen einer Season erhält man ein besonderes Symbol.

• Clutch Time-Einzelspieler: In der neuen Einzelspieler-Variante von Clutch Time, einem rasanten Modus mit 4-Punkt-Linie, können die Spieler*innen mit ihrem besten Fünferteam gegen die KI antreten.

• Starter-Karten: Die Spieler*innen haben die Wahl zwischen den All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler und Joel Embiid als Krönung ihrer Sammlung. Mit ihrer Starter-Karten-Auswahl können sie dann in einem Triple-Threat-Spiel antreten, um sich final zu entscheiden. Nach 10 Spielen in einem beliebigen 'Mein Team'-Modus erhalten die Spieler*innen eine Amethyst Fred Jones-Karte mit einer Gesamtwertung von 90, um ihr Team nach vorn zu katapultieren.

• Exhibitions: Für Freundschaftsspiele können Spieler*innen jetzt Karten außerhalb ihres 13-Spieler-Lineups auf Urlaubsreise rund um die Welt schicken, um mit einer besonderen Belohnung für ihre Mission zurückzukehren.

• Trophy Case: Wer den Trophäenkoffer eines Teams abschließt, kann hochkarätige Spieler aus jedem Franchise erhalten. Mit 15 Event-Karten für jedes NBA-Franchise, die wichtige Momente ihrer Geschichte zeigen, können die Spieler*innen einen 'Pink Diamond'-Spieler für jedes Team gewinnen.

• MyTEAM Unlimited Tournament: Auch in diesem Jahr winken wieder $250.000 im MyTEAM Unlimited Tournament, diesmal auf beiden Konsolengenerationen. Teilnehmen kann, wer vor dem ersten GameDay am 15. Oktober die Smaragd-Stufe im neuen Unlimited erreicht. Die Finalisten treffen sich persönlich, um die $50.000 Konsolen-Champions und die $200.000 Grand Champions zu krönen.

Ausführliche Details zu den neuen 'Mein Team'-Updates in NBA 2K23 gibt es im aktuellen Courtside Report.

Der Fortschritt, den die Spieler*innen in den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von NBA 2K23 machen, ist auf die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Versionen innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie übertragbar. Weitere Informationen zur Cross-Progression gibt es in den FAQ.

NBA 2K23 soll am 9. September für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von NBA 2K23.

Aktuelle Neuigkeiten zu NBA 2K23 gibt es auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook.