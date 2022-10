Der "beste Werfer aller Zeiten" und bekannte Golf-Enthusiast trifft auf den virtuellen Golfplätzen auf Michael Jordan und PGA TOUR-Profis.

PGA TOUR® 2K23 dreht die Star-Power auf und bringt Stephen Curry als spielbaren Golfer. Der vierfache NBA Champion, 2022 Finals MVP und achtfache All-Star, der in weiten Kreisen als der beste NBA-Werfer in der Geschichte der NBA gilt, hat jede Menge Auszeichnungen auf dem Court. Wenn er nicht tief in Dreiern versinkt, versenkt er Putts auf dem Golfkurs, denn als begeisterter Golf-Fan ist er eine willkommene Ergänzung der PGA TOUR 2K23-Pros. Stephen Curry wird bei Veröffentlichung* allen Spieler:innen als kostenloser Download zur Verfügung stehen, ausgestattet mit einer einstellbaren, markanten Under Armour Curry Iso-Chill Golfkappe, Charged Curry SL-Schuhen, Curry Polar-Poloshirt und Curry Limitless-Shorts.

Aber Curry ist nicht der Einzige, der vom Hartholzboden aufs Grün wechselt. Auch die Basketball-Legende Michael Jordan wird beim Start des Spiels allen zur Verfügung stehen, die die PGA TOUR 2K23 Standard Edition vorbestellen oder die Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition kaufen. Jordan ist im Michael Jordan Bonus Pack enthalten. Die Spieler:innen können die beiden Basketballgrößen in Exhibition-Spielen lokal oder online gegeneinander antreten lassen, um herauszufinden, welcher Hoops-Star die größere Golflegende ist, oder es mit einem Elite-Team aus PGA TOUR-Profis aufnehmen, darunter Tiger Woods, Xander Schauffele, Tony Finau, Brooke Henderson, Lydia Ko und andere.

Wer den Ankündigungs-Trailer zu PGA TOUR 2K23 verpasst hat, kann ihn hier ansehen.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition (nur digital) erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam.

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K23 und 2K gibt es auf https://pgatour.2k.com/2k23/, als Fan auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal des Spiels oder bei Twitter, Instagram und TikTok über den Hashtag #PGATOUR2K23.

Das Michael Jordan Bonus Pack ist bis 13. Oktober 23:59 Uhr Ortszeit als Vorbesteller-Bonus für die PGA TOUR 2K23 Standard Edition erhältlich, nach der Veröffentlichung kann es gekauft werden. Digitale Vorbestellungen: Das Michael Jordan Bonus Pack wird bei der Veröffentlichung über das Spiel geliefert. Physische Vorbestellungen: Vorbestellen, um den Zugang zum Michael Jordan Bonus Pack zu garantieren, das über einen in der Verpackung enthaltenen Code im Spiel eingelöst wird. Es gelten die angegebenen Bedingungen. Das Michael Jordan Bonus Pack ist in der PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition (nur digital) enthalten.