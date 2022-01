OlliOlli World präsentiert neuen Filmtrailer

OlliOlli World erscheint am 8. Februar und die Vorfreude steigt mit dem neuen Trailer!!

OlliOlli World begleitet diverse schillernde Figuren durch eine Welt namens Radlandia. Hier machen sie sich mit jeder Menge Flips, Flows, Tricks und Grinds auf die Suche nach sagenumwobenen Skatergottheiten. Diese Gottheiten werden im Trailer bereits mit einem Fistbump angeteast. Doch vorher muss der Protagonist über die wahrscheinlich gefährlichste Halfpipe der Welt fahren um mit dem Skateboard gen Himmel zu fliegen. Auf der Fahrt kann man schon einige der witzigen Figuren aus der Welt von OlliOlli bewundern.

Mit seinem wunderbaren animierten Design, seinem flowbasierten Gameplay, seiner detaillierten Charakteranpassung und mehreren Spielpfaden wird OlliOlli World ein absolutes Adventure-Pflichtprogramm für alle Skateboard-Freunde und Jump‘n‘Run-Fans.

OlliOlli World wird am 8 Februar in digitaler Form auf Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird. Vorbesteller erhalten exklusive Items wie den Bunnylord-Kopf.

Mehr Infos zu OlliOlli World gibt es hier.