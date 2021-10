PGA TOUR 2K21 Baller Edition ab heute erhältlich

Das hochwertige Angebot umfasst den Golf-Spielehit samt der Bonus-Packs und bietet jede Menge Inhalte in einer Edition.

PGA TOUR® 2K21 Baller Edition eine weitere Gelegenheit, auf dem Grün durchzustarten – zusammen mit zahllosen anderen Golf-Fans rund um den Globus*. Die vor Bonus-Inhalten und Goodies strotzende neue Edition des hochgelobten Golf-Videospiels von HB Studios ist weltweit in digitaler Form für PlayStation®4 und Xbox One einschließlich Xbox One X sowie über Steam für Windows-PCs verfügbar.

Die PGA TOUR 2K21 Baller Edition enthält das Grundspiel, alle zuvor als DLC veröffentlichten Golfkurse und Spielmodi, eine Auswahl der krassesten Ausrüstung aus dem Clubhouse Pass der Season 1, Feiertags-Ausrüstung, witzige Putter sowie das "Golden Touch"-Paket mit einem goldenen Putter und Driver. Die Baller Edition beinhaltet außerdem das 2K/adidas CODECHAOS MyPLAYER-Paket mit adidas CODECHAOS BOA®-Golfschuhen und maßgefertigter 2K/adidas-Ausrüstung, einschließlich eines Sport-Performance-Polos, einer Ultimate365-Hose und einer Tour-Kappe, alles exklusiv von adidas Golf für PGA TOUR 2K21 entworfen. Die Inhalte der umfangreichen Edition sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro** unschlagbar günstig. Für Spieler*innen, die das Grundspiel bereits besitzen, jedoch ebenfalls die Bonus-Inhalte der Baller Edition*** haben wollen, gibt es das Baller Pack*** zur UVP von 24,99 Euro. Das PUMA Swag Pack und das Callaway Club Drop Pack mit markenspezifischer Kleidung und Ausrüstung werden für jeweils 9,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Zusätzlich zur PGA TOUR 2K21 Baller Edition können neue und erfahrene Spieler*innen von PGA TOUR 2K21 monatlich neue Multiplayer-Playlist-Kurse** austesten, die von internationalen Content Creators im PGA TOUR 2K21 Kurs-Designer erschaffen wurden, u.a. von VctryLnSprts und Mattf27 aus den USA, Crazycanuck1985 und Arctic Fury aus Kanada, b101design aus dem Vereinigten Königreich und Energ1zer aus Neuseeland.

Die Themen der kommenden Multiplayer-Playlist-Kurse beinhalten unter anderem:

"Long Game, Short Game" im November – die volle Bandbreite an Fähigkeiten, von langen Drives über knackige Wedge-Arbeit bis zu präzisen Putts.

"Winter" im Dezember – eine Hommage an die Feiertage mit winterlichen Orten und frostigen Gestaltungselementen.

"New Year, New Challenge" im Januar – für alle Spieler*innen und Designer*innen mit technischer Finesse.

"Lunar New Year (Tiger/Water)" im Februar – mit Fokus auf Wasser sowie asiatische Themen und Orte.

Das bis dato realistischste Golf-Videospiel PGA TOUR 2K21 Baller Edition wartet mit einen Roster aus 12 offiziell lizenzierten Profis auf, darunter die Star-Athleten Justin Thomas, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Billy Horschel, Ian Poulter, Tony Finau, Sergio Garcia und andere. Zusätzlich zu den Zehntausenden von der PGA TOUR 2K21-Online-Community selbsterstellten Kursen können die Spieler*innen ihr Können auf 17 lizenzierten PGA TOUR-Plätzen beweisen, darunter East Lake Golf Club, TPC Scottsdale, Detroit Golf Club, Bay Hill Club & Lodge, TPC Sawgrass und mehr. Jeder der lizenzierten Kurse wurde mit modernster Technik gescannt, um die Fairways, das Grün, die Bunker, die Bäume sowie die Seen und Teiche zum Leben zu erwecken. Die PGA TOUR 2K21 Baller Edition enthält außerdem angesagte Ausrüstung und bekannte Modemarken wie adidas, Under Armour, PUMA Golf, Polo Ralph Lauren, Mizuno Golf, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf, Goodr, TravisMathew und mehr.

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K21 und 2K gibt es auf PGATOUR2K21.com, als Fan auf Facebook, Twitter oder Instagram über den Hashtag #PGATOUR2K21 oder auf dem YouTube-Kanal des Spiels.