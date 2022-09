× PGA TOUR® 2K23 enthüllt Elite-Aufgebot an spielbaren Profis

Mit Größen wie Tiger Woods, Justin Thomas und Lexi Thompson müssen selbst die talentiertesten Scratch-Golfer:innen mächtig Schwung holen.

2K hat zahlreiche der spielbaren Profis aus PGA TOUR® 2K23 bekannt gegeben. Neben der Cover-Ikone Tiger Woods bereichern gleich mehrere neue Gesichter das internationale Team, darunter der 2022 FedEx St. Jude Champion Will Zalatoris, der schlagstarke Spanier Jon Rahm sowie als erste Profi-Golferinnen der Reihe Lexi Thompson, die kanadische Rekordspielerin Brooke Henderson und Neuseelands Golfwunder Lydia Ko. Erneut mit dabei sind der Cover-Athlet von PGA TOUR 2K21 Justin Thomas sowie der 2022 3M Open- und Rocket Mortgage Classic-Sieger Tony Finau.

Jeder Profi ist mit realistischer Bekleidung und Ausrüstung sowie passend zum jeweiligen Skill-Set mit einem einzigartigen Set an Attributen ausgestattet. Die Spieler:innen können entweder im Exhibition-, Mehrspieler- oder Divot Derby-Modus selbst als eine:r der Profis antreten oder sich mit ihnen Kopf an Kopf messen, um die Rangliste emporzuklettern und sich im 'Meine KARRIERE'-Modus von PGA TOUR den FedExCup zu holen.

PGA TOUR 2K23 enthält bei Veröffentlichung folgende Profis:

• Tiger Woods

• Justin Thomas

• Lexi Thompson

• Lydia Ko

• Brooke Henderson

• Will Zalatoris

• Collin Morikawa

• Tony Finau

• Jon Rahm

• Rickie Fowler

• Justin Rose

• Xander Schauffele

• und mehr

Zusätzlich zu den PGA TOUR-Profis kommt auch die Sportlegende Michael Jordan ins Spiel. Für Vorbesteller:innen der PGA TOUR 2K23 Standard Edition oder Käufer:innen der Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition ist er sofort ab Veröffentlichung spielbar. Jordan ist Teil des Michael Jordan Bonus Packs*, das ebenso vier Packungen verbrauchbare normale Golfbälle enthält, die für einen optionalen Leistungsschub sorgen.

Weitere Profis und Stargäste werden nach Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein. Details folgen in Kürze.

Wer den Ankündigungs-Trailer zu PGA TOUR 2K23 verpasst hat, kann ihn hier ansehen.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam.

Weitere Informationen zu PGA TOUR 2K23 und 2K gibt es auf https://pgatour.2k.com/2k23/