Spieler*innen können ab sofort als Rollerdrome-Champion den packenden Shooter-Skater mit retrofuturistischem Stil erleben

Private Division und Roll7 haben heute bekanntgegeben, dass Rollerdrome, ein brandneuer, vor wüsten Ideen nur so strotzender Third-Person-Shooter-Skater, ab sofort für PlayStation®4, PlayStation®5 und PC (Steam) erhältlich ist. Dieser neue Titel kommt von Roll7, den Machern von OlliOlli World, einem der bestbewertesten Spiele in diesem Jahr.

Rollerdrome ist ein packender Einzelspieler-Shooter, der Arena-Kämpfe, flüssige Bewegungen und technische Tricks kombiniert, um daraus ein „fließendes Chaos“ zu schaffen. Das Spiel versetzt die Spieler*innen in das Jahr 2030, in eine Welt, in der die Öffentlichkeit durch die Gewalt und den Exzess eines brutalen neuen Arenasports von einer sich immer weiter verfinsternden politischen Bewegung abgelenkt wird: Rollerdrome. Die Teilnehmer*innen müssen in einer Reihe von Spießrutenläufen gegen tödliche Hausspieler*innen antreten, diese mit eleganten Tricks ausschalten und in ihrem Überlebenskampf zahlreiche Herausforderungen bestehen.

Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Kara Hassan, einer Newcomerin im Rollerdrome-Turnier. Während die Machenschaften eines korrupten Tech-Giganten hinter den Kulissen immer offensichtlicher werden, müssen sich die Spieler*innen mit Kara auf ihr Ziel konzentrieren – den Aufstieg in den Ranglisten und den Weg zum Rollerdrome-Titel.

Rollerdrome präsentiert eine einzigartige retrofuturistische Spielwelt in einem unverkennbaren Comic-Stil. Der Soundtrack von Electric Dragon kombiniert legendäre 70er-Jahre-Klänge mit zeitgenössischen treibenden Beats und unterlegt das krachende Spielgeschehen so mit einem musikalischen Herzschlag.

„Rollerdrome ist eine Hommage an extreme Actionsport-Spiele aus der Perspektive eines in den Siebzigerjahren angesiedelten klassischen Third-Person-Shooters. Das Spiel ist unglaublich rasant und wird bei seinen Fans für einen erhöhten Puls sorgen“, so Paul Rabbitte, Creative Director von Roll7. „Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Spieler*innen ihre verrücktesten Skate- und Kampf-Kombos präsentieren.“

„Roll7 präsentiert erneut ein mutiges und intensives Spielerlebnis, das einen erfrischenden Eindruck hinterlässt“, fügt Michael Worosz hinzu, Chief Strategy Officer, Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Wir bewundern Roll7 sehr, weil sie ständig neue Wege beschreiten wollen, und Rollerdrome ist der Beweis dafür, dass ihre Versuche zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen.“

Rollerdrome wird von Roll7 entwickelt, dem mehrfach preisgekrönten, unter anderem mit einem BAFTA ausgezeichneten Londoner Studio, das sich mit beliebten und bemerkenswerten Titeln wie OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, OlliOlli World, Laser League und NOT A HERO einen Namen gemacht hat.

Rollerdrome ist als digitaler Download für 29,99 Euro für PlayStation®4, PlayStation®5 sowie für den PC über Steam erhältlich. Das Spiel kann zum Einführungspreis von 19,79 Euro auf Steam und für das PlayStation-System auf PlayStation®Plus für Mitglieder sämtlicher Stufen erworben werden. Ab heute steht den Premium-Mitgliedern von PlayStation®Plus außerdem eine Game Trial gratis zur Verfügung.



Weitere Informationen zu Rollerdrome gibt’s auf YouTube, Twitter, Facebook und www.RollerdromeGame.com.