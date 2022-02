Szenen aus dem Spiel geben einen Vorgeschmack auf die Veröffentlichung von WWE 2K22 im März 2022.

2K ermöglichte allen Fans einen spektakulären ersten Einblick in das Gameplay von WWE® 2K22 mit einem actiongeladenen Trailer, in dem es verschiedene WWE-Superstars und -Legenden ihren Gegnern so richtig geben. Die Fans erleben dank der neu designten Gameplay-Engine beeindruckende Grafiken, knackige neue Animationen, neue Spielmodi wie MeinGM und mehr.

Im Laufe der Woche werden noch weitere Details veröffentlicht.

Die WWE 2K22 Standard Edition und das Cross-Gen Bundle werden am 11. März 2022 veröffentlicht, die WWE 2K22 Deluxe Edition und die nWo 4-Life Digital Edition am 8. März 2022.

Weitere Informationen zu WWE 2K22 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan bei Facebook, bei Twitter und Instagram über den Hashtag #WWE2K22 oder auf YouTube.