Die von den Fans geliebte und der Fachwelt gefeierte Kampagne ist jetzt als Standalone-Titel erhältlich.

2K und Gearbox Software gaben die Veröffentlichung von Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung™: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer verfügbar ist.

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer präsentiert die allseits beliebte Tiny Tina in ihrer ersten eigenen Geschichte, in der sie die Rolle des Bunker Masters in einem spannenden 'Bunkers and Badasses'-Spiel übernimmt. Die Fans betreten mit ihr eine Welt, die Tiny Tinas Fantasie entsprungen ist. Dabei begeben sie sich auf eine epische Quest der Rache und Wiedergutmachung und tauchen in dynamische und fantastische Umgebungen voller Burgen, Verliese und magischer Wälder ein.

Bei der Erstveröffentlichung im Jahr 2013 lobten die Kritiker Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung als eine der ehrgeizigsten und beeindruckendsten Add-on-Quests von Gearbox Software, und IGN freute sich über „einige der besten Spielerlebnisse und Geschichten der Reihe“. Die heutige Standalone-Veröffentlichung vereint das Chaos und den Spaß des Originals mit brandneuer Beute und kosmetischen Inhalten.

„Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ist einer der wichtigsten Inhalte, die Gearbox je geschaffen hat“, so Randy Pitchford, Executive Producer von Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. „Mit der ursprünglichen Drachenfestung haben wir nicht nur ein völlig neues Genre in die von der Fachwelt gefeierte Borderlands-Reihe eingeführt, sondern auch einige der beeindruckendsten Gameplay- und Story-Elemente von Gearbox geschaffen und entwickelt. Ich freue mich riesig, dass Tiny Tinas ursprüngliches Abenteuer nun einer neuen Generation von Spieler*innen zur Verfügung steht und dass auch langjährige Fans an den Ort zurückkehren können, an dem die Geschichte ihren Anfang nahm, um ein weiteres Mal die Magie zu erleben, die Wonderlands inspirierte.“



Darüber hinaus kann Tiny Tina's Wonderlands, das brandneue Fantasy-Abenteuer von 2K und Gearbox Software, ab sofort vorbestellt werden und wird am 25. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 und exklusiv über den Epic Games Store für PC veröffentlicht. Weitere digitale Stores für PC folgen im Verlauf des Jahres 2022.

