Willkommen in einer chaotischen Fantasy-Welt voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen in einem der am meisten herbeigesehnten Spiele dieses Jahres.

2K und Gearbox Software gaben bekannt, dass Tiny Tina’s Wonderlands®, ein brandneuer Fantasy-Looter-Shooter aus dem unberechenbaren Gehirn von Tiny Tina jetzt für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 und für PC* via Epic Games Store verfügbar ist.

In Tiny Tina’s Wonderlands reisen die Schicksalsbringer*innen durch ein außergewöhnliches Tabletop-Reich, in dem Regeln eher Nebensache sind. Gemeinsam mit ihren schrägen Tischgenossen können die Spieler*innen ihre eigenen Multiklassen-Heldenfiguren erstellen. Mit ihnen können sie Beute machen und sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und Verliesen voller Schätze ballern, metzeln und zaubern, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten. Die vollkommen unberechenbare Tiny Tina führt die Spieler*innen durch die chaotische Fantasy-Welt, die sie zum Leben erweckt hat – eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln, die Tiny Tina gerne auch mal ganz spontan auf den Kopf stellt.

"Seit der Gründung von Gearbox 1999 haben wir immer davon geträumt, ein Videospiel in einem Fantasy-Setting zu erschaffen. Tiny Tina’s Wonderlands ist das Resultat, bei dem jedes einzelne Mitglied des Teams mit Herzblut dabei war, um diesen Titel Realität werden zu lassen", so Randy Pitchford, Gründer von Gearbox Entertainment. "Ich lade alle ein, mit uns und unseren Millionen von Fans diese unfassbare Ballung jahrelang aufgestauter Kreativität und Leidenschaft zu erleben, die zu diesem wilden, brandneuen und einzigartigen Videospiel Tiny Tina's Wonderlands geworden ist."

Tiny Tina’s Wonderlands kommt mit einer Reihe packender Features, darunter:

• Chaotische Koop-Action mit Crossplay für alle Start-Plattformen: Alleine durch die Wonderlands zu ziehen ist an sich schon ein Erlebnis, aber man kann auch über den nahtlosen lokalen Splitscreen oder den Online-Multiplayer-Modus mit Crossplay-Unterstützung für alle Start-Plattformen im Team mit bis zu drei Freund*innen loslegen. Die Spieler*innen können die Beute teilen oder um die schönsten Schätze wetteifern – das bleibt ihnen überlassen!



• Eine unberechenbare Fantasy-Welt: Tiny Tina führt die Spieler*innen kreuz und quer durch ein außergewöhnliches Tabletop-Reich, in dem Regeln eher Nebensache sind. Sie erkunden majestätische Städte, modrige Pilzwälder, unheilvolle Festungen und mehr, vereint in einer gigantischen Oberwelt;



• Eine ganz persönliche Heldenfigur: Im umfassenden Multiklassen-System können die Spieler*innen umwerfende Fähigkeiten aus sechs einzigartigen Charakter-Skill-Bäumen kombinieren, im Level aufsteigen, die eigene Variante perfektionieren und das Arsenal vergrößern, um zu ultimativen Schicksalsbringer*innen zu werden;



• Knarren, Zauber und so weiter: Die Spieler*innen setzen verheerende Zauber, durchschlagskräftige Schusswaffen und einzigartige Action-Skills ein, um das Böse in wilden Kämpfen in Egoperspektive fertigzumachen. Sie besiegen mit ihrer Feuerkraft ganze Legionen von Feinden, darunter großkotzige Skelette, Haie auf dem Trockenen und kolossale Bosse;



• Fantastische Charaktere: An der Seite der Spieler*innen sind der eigenwillige Captain Valentine und der regelversessene Roboter Frette. Bei der Quest, um den Dragon Lord zu besiegen, begegnen sie einer Reihe von liebenswerten Sonderlingen – wie dem Bardbaren mit seiner Laute und der ganz persönlichen Faustschlag-Fee – die diese farbenfrohe Welt zum Leben erwecken.

Die Spieler*innen können aus verschiedene Editionen mit digitalen Bonusinhalten die passende wählen:

• Tiny Tina’s Wonderlands: Standard Edition ist zum Preis von 69,99 Euro für Xbox One, PlayStation 4 und für 59,99 Euro auf PC via Epic Games Store verfügbar;

• Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition ist zum Preis von 74,99 Euro für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar und enthält das Basisspiel sowie die Bonusinhalte des Dragon-Lord-Packs;

• Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition ist zum Preis von 79,99 Euro für PC via Epic Games Store und zum Preis von 89,99 Euro** für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Die Chaotic Great Edition enthält das Dragon-Lord-Pack, das Arschgaul-Pack und den Season Pass, der vier Inhaltspakete nach Veröffentlichung des Spiels beinhaltet.