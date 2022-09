Die 'Mein SPIELER'-Individualisierung kehrt zurück, mit Kleidung und Ausrüstung von adidas, Bridgestone Golf, Callaway Golf, Nike Golf, Titleist, Travis Mathew und anderen

Ein Platz an der Spitze der Bestenliste und jede Menge Anpassungsoptionen warten in PGA TOUR® 2K23 Meine KARRIERE auf Amateure und Profis. Die Spieler:innen können ihren einzigartigen Mein SPIELER erstellen, damit bei der Korn Ferry Tour antreten, sich in die Profi-Ränge von PGA TOUR hocharbeiten und mit Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Lydia Ko, Collin Morikawa, Brooke Henderson und Tony Finau auf einigen der herausforderndsten und beliebtesten Kurse nach Ruhm beim FedExCup streben.

Die 'Mein SPIELER'-Individualisierung ist mit neuen Archetypen und Fähigkeitsbäumen umfassender denn je. Die Spieler:innen wählen den Stil, der am besten zu ihnen passt, von langen, kraftvollen Abschlägen bis hin zu professionellem kurzem Spiel. Das individuelle Golfschläger-Fitting ermöglicht noch tiefer gehende Personalisierung durch einzigartige Kombinationen aus Schlägereigenschaften. Ebenfalls neu in der Reihe sind unter anderem eine Vielzahl von Caddys, die neben den Mein SPIELERN zu sehen sind, einzigartige Golfballfarben und -designs sowie noch mehr populäre Markenkleidung und -ausrüstung von adidas, Bridgestone Golf, Callaway Golf, FootJoy, Mizuno, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew und vielen anderen.

Neben den Individualisierungsmöglichkeiten sorgen Profi-Rivalitäten und Sponsoren-Angebote für noch mehr Realismus in Meine KARRIERE. Präsentationen im Fernsehübertragungs-Stil mit dem Kommentatorenteam Rich Beem und Luke Elvy, zu denen sich dieses Mal Henni Koyack gesellt, schaffen ein noch packenderes Erlebnis mit der Atmosphäre einer echten PGA TOUR-Karriere.

PGA TOUR 2K23 ist ab sofort vorbestellbar. Die Basketball-Legende Michael Jordan ist für Vorbesteller:innen der PGA TOUR 2K23 Standard Edition oder Käufer:innen der Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition gleich ab Veröffentlichung spielbar. Jordan ist Teil des Michael Jordan Bonus Packs*.

Wer den Ankündigungs-Trailer zu PGA TOUR 2K23 verpasst hat, kann ihn hier ansehen.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Steam.

