Neue Gameplay-Einblicke bei der Übertragung des WWE SummerSlam – umfassende Enthüllung im Januar 2022.

Während der Übertragung des WWE SummerSlam 2021 am 21. August gewährten 2K und Visual Concepts erste Einblicke in WWE® 2K22. Die Veröffentlichung des Spiels soll im März 2022 erfolgen, um die Euphorie der „Road to WrestleMania“ mitzunehmen, wenn die Begeisterung und Vorfreude der WWE-Fans am Größten sind.

Zur Enthüllung von WWE 2K22 gab es ein elektrisierendes Video mit Gameplay-Szenen von WWE-Superstar Rey Mysterio sowie einen Vorgeschmack auf Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet und Kane. Zudem wurden zwei Screenshots von WWE Superstar Edge präsentiert mit grandioser Detailfülle beim Einzugskostüm, der Pyrotechnik und der Beleuchtung.

WWE 2K22 verspricht mit neuer Steuerung, fantastischer Grafik und einer überarbeiteten Engine das bislang beeindruckendste WWE 2K-Erlebnis in der Geschichte der Reihe abzuliefern. Während der Entwicklung des Spiels haben 85 Prozent der im Spiel vertretenen Wrestler ihre Gesichter scannen lassen, um die aktualisierten Modelle noch lebensechter erscheinen zu lassen. Dabei wurden auch mehr als 3.400 neue Animationen aufgenommen. Weitere Details werden im Januar 2022 bekanntgegeben.

