DLC Pack #3 mit The Hurricane und Stacy Keibler startet neben FaZe Clan Ausrüstung.

Keine Sorge, Rettung naht, denn das Stand Back Pack von WWE® 2K22 triumphiert ab heute über das Böse. Im dritten DLC-Pack hält der maskierte Held The Hurricane Einzug in den Ring. Dabei hat der ehemalige WWE Cruiserweight Champion, zweifache World Tag Team Champion, European Champion, WWE Hardcore Champion, WCW Hardcore Champion und WCW Cruiserweight Champion Gesellschaft von drei weiteren Superstars, die alle ihr Debüt in der WWE 2K-Reihe geben: Fan-Liebling Stacy Keibler, der spanische Wrestling-Star A-Kid und NXT Tag Team Champion Wes Lee. Alle vier Superstars haben eigene 'Meine FRAKTION'-EVO-Karten, die beim 'Meine FRAKTION'-Gameplay aufgestuft werden können.

Darüber hinaus enthält das Stand Back Pack eine Booker T-EVO-Karte, eine Sapphire Seth Rollins-Karte samt Alternativ-Outfit und vier goldene Verträge, die allesamt in Meine FRAKTION eingesetzt werden können.

Als Teil des neuesten Patch-Updates ist jetzt auch eine Sammlung von FaZe-Clan-Bekleidung zur Verwendung in Community-Kreationen verfügbar. Der FaZe Clan ist eine Lifestyle- und Medienplattform, die in der Spiel- und Jugendkultur verwurzelt ist. Insgesamt sind 14 Kleidungsstücke erhältlich, darunter Hemden, Jacken und Hüte für Männer und Frauen, die mit dem FaZe Clan-Logo verziert sind.

In den kommenden Monaten wird es noch zwei weitere DLC-Packs geben. Die Inhaltspakete sind einzeln erhältlich und auch als Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.



WWE 2K22 ist jetzt erhältlich. Weitere Informationen zu WWE 2K22 gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan bei Facebook, bei Twitter und Instagram über den Hashtag #WWE2K22 oder als Abonnent*in auf YouTube.