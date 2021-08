Beim "größten Fest des Sommers" gibt es die Chance auf Belohnungen in RewardMania und die neue "SummerSlam ’21"-Kartenstufe.

2K kündigte heute die Veröffentlichung der "SummerSlam ’21"-Kartenstufe und den Start des wiederkehrenden und zeitlich begrenzten Spielmodus RewardMania in WWE® SuperCard* an, dem Sammelkarten-Kampfspiel von Cat Daddy Games. Die neue Kartenstufe enthält mehr als 60 neue Karten mit früheren und aktuellen WWE Superstars wie Roman Reigns, The Rock, John Cena, Charlotte Flair, "Stone Cold" Steve Austin, Rey Mysterio, Sasha Banks und anderen.

Mit RewardMania halten epische Belohnungen Einzug in den Ring: Die Spieler können sich Belohnungs-Coupons im Draft Board oder durch Kartenpakete verdienen und damit an zeitlich begrenzten Events teilnehmen. Die Dauer der RewardMania kann variieren. Die Events finden in festgelegten Intervallen statt und es gibt eine Vielzahl an Preisen zu gewinnen. Wenn ein Event startet, haben die Spieler nur begrenzt Zeit, um Belohnungs-Coupons zu verdienen – man sollte also allzeit bereit sein. Das erste Event startet am 25. August, passend zum SummerSlam!

Um den diesjährigen SummerSlam von WWE® SuperCard zu feiern, können die Spieler sich zudem auf die Rückkehr von John Cena und sein für begrenzte Zeit einlösbares "Summer of Cena"-Geschenk** freuen, das aus vier Karten von John Cena, 500 SuperCoins und einer "SummerSlam ’21"-Kartenrückseite besteht.

