Das Action Spiel des Jahres ist jetzt auch auf Nintendo Switch erhältlich.

Zum ersten Mal stellen 505 Games und Remedy Entertainment den Spielern auf Nintendo Switch die Control Ultimate Edition - Cloud-Version zur Verfügung. Die Control Ultimate Edition - Cloud-Version ist jetzt über den Nintendo eShop erhältlich.

Neue Switch-Version

„Dies ist das erste Mal, dass ein Remedy-Spiel auf einer Nintendo-Konsole gespielt werden kann! Wir könnten nicht glücklicher sein, dass Nintendo Switch-Besitzer die Control Ultimate Edition über die Cloud erleben und Jesse auf ihrem Weg zur Direktorin des Federal Bureau of Control begleiten. Wir hoffen, dass es den Spielern Spaß macht, Geheimnisse zu entdecken und Jesses telekinetische Kräfte in der seltsamen, übernatürlichen Welt einzusetzen“, sagte Thomas Puha, Kommunikationsdirektor von Remedy.

Control Ultimate Edition - Cloud-Version ist das komplette Control-Erlebnis, einschließlich des ursprünglichen Basisspiels, beider Erweiterungspakete und aller zusätzlichen Spielmodi. Das Spiel bietet außerdem einen erweiterten Grafikmodus mit 30 Bildern pro Sekunde und aktivierter Raytracing-Funktion oder einen erweiterten Leistungsmodus mit 60 Bildern pro Sekunde und deaktivierter Raytracing-Funktion. Die Macher setzen auf schnelle Ladezeiten und Cloud-Save-Synchronisation, mit der man von überall aus mit einer stabilen Internetverbindung zocken kann.

Action Spiel des Jahres

Control wurde von der Academy of Interactive Arts & Sciences bei den 23. jährlichen D.I.C.E Awards zum "Action Game of the Year" gewählt, ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und wird auch für die Next-Gen-Heimkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.