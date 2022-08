Der spritzige Shooter Splatoon geht in die dritte Runde. Wir haben es angespielt!

Wer Splatoon kennt, weiß es wird bunt. Die Oktarianer hinterlassen überall ihre flauschigen Pelze und es heißt diese zu entfernen. So nimmt man seine Farb-Knarre und hinterlässt überall seine Spuren.

Nach einem kurzen Tutorial ging es schon los. Im frei begehbaren „Hauptmenü“ marschieren wir zum Gully und starten die erste Storymission. Hierbei stellten sich einige Rätsel in unseren Weg, die sehr oft in der Tintenfischform, aber immer mit viel Farbe gelöst werden mussten. Die Tintenfischform ist auch die bevorzugte Fortbewegungsmöglichkeit, denn zu Fuß ist man eher langsam unterwegs.

In späteren Leveln wurden dann auch neue Waffen vorgestellt, wie zum Beispiel der Bogen, der zwei verschiedene Feuermodi besitzt.

Nach dem kurzen Abstecher in der Story ging es in den Koop-Modus. Zu viert versuchten wir den „Salmon Run“, den vermutlich einige aus der Reihe bereits kennen, die Wellen an Gegnern zu bewältigen. Im Salmon Run muss man die Runde sowohl überleben, als auch in der vorgegebenen Zeit genug große Fischeier sammeln, um weiterzukommen. Teamwork ist gefragt! Der Modus ist durchaus knifflig und sehr spannend.

Wer Splatoon ausprobieren möchte, kann dies im am 27. August kommenden Event „Splatfest“ machen. Hier tritt man einem von drei Teams bei und muss dieses zum Sieg führen. Downloaden kann man es bereits jetzt! Ein Gratis-Abo von Nintendo-Online gibt es für sieben Tage dazu!



Am 9. September kommt das Spiel in den Handel und wir tragen uns den Tag schon einmal rot in den Kalender ein!