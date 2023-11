Die technische Revolution der letzten Jahrzehnte hat viele Wege der Möglichkeiten geebnet. Die technische Revolution der letzten Jahrzehnte hat viele Wege der Möglichkeiten geebnet. Auch im Gaming-Bereich gibt es immer wieder Neuheiten, die Fans in ihren Bann ziehen.

Es spielt dabei keine Rolle, ob ein Bezug zur iGaming oder Videospielbranche genommen wird: VR und AR bringen neuen Schwung in die digitale Spielwelt. Somit ist das Online Casino Spielen ein ganz anderes Gefühl als noch vor 10 Jahren, auch Computer- und Konsolenspiele haben eine große Veränderung durchlebt.

Das Casino Online Spielen in Österreich ist heute zugänglicher und vielfältiger denn je. Mit der Integration von VR und AR in Online Casino Spielen wird das Spielerlebnis noch immersiver und aufregender. Spieler können in eine virtuelle welt eintauchen und Casino Spiele in einem noch realistischeren Umfeld genießen. Doch nicht nur im Bereich der Casinos hat sich viel verändert. Auch bei Computer- und Konsolenspielen haben die technischen Fortschritte in den letzten Jahren für beeindruckende Entwicklungen gesorgt.

Von Joystick-Klassikern zu Grafikmonstern

Die Welt der digitalen Spiele hat sich schnell weiterentwickelt. Während Spiele, die vor 20 Jahren als Non-Plus-Ultra galten, heute bereits deutlich veraltet scheinen, mischt sich nun eine neue Form der Technologie ein: VR bzw. AR. Während es sich bei AR um die Erweiterung der aktuellen Realität mithilfe von Technologie handelt, beschreibt VR die technische Möglichkeit, in eine virtuelle Realität eintauchen zu können. Zwar bietet AR mittlerweile ebenfalls einige anwendbare Punkte, die das Gefühl beim Gaming verbessern können, dennoch ist die Rede hauptsächlich von VR, wenn diese Art von Technologien im Kontext mit Videospielen erwähnt werden.

Besonders beliebt ist dabei die VR-Brille. Was vor 10 Jahren die 3D-Brille in Kinosälen war, ist seit kurzem der bisher vergleichsweise klobige Kasten, den man sich für das VR-Gaming mittels Gummibändern an den Kopf schnallt. Bereits seit Ende der 2010er Jahre gibt es VR-Brillen auf dem öffentlichen Markt zu kaufen, der Preis sinkt dabei konstant ab. Wurden zu Beginn noch mindestens hohe dreistellige Summen veranschlagt, gibt es günstige Modelle mittlerweile bereits zu vergleichsweise erschwinglichen Preisen.

VR und AR: Mittendrin statt nur dabei

Die Möglichkeit, dank VR-Technologie in eine virtuelle Welt eintauchen zu können, verändert das Spielgefühl enorm. Sobald sich ein Gamer die VR-Brille aufsetzt, entsteht eine ganz andere Wahrnehmung für die Inhalte des jeweiligen Spiels. Zwar ist man in Videospielen ohnehin aktiv ins Geschehen involviert, allerdings gibt die virtuelle Realität ein zusätzliches Gefühl von Realismus. Es gibt bereits eine Vielzahl von Spielen, die VR verwenden und somit nicht nur für ein realistisches Spielerlebnis, sondern auch für jede Menge Spaß sorgen können:

The Elder Scroll V: Skyrim VR

Half-Life: Alyx

Superhot VR

Beat Saber

Vader Immortal

Boneworks

Hierbei handelt es sich nur um einen kleinen Auszug von bekannten Games, die bereits mit der neumodischen VR-Technik arbeiten. Während sich die virtuelle Realität deutlich besser auf die Welt der Videospiele anwenden lässt und somit deutlich häufiger als AR zum Einsatz kommt, sollte dennoch festgehalten werden, dass AR bereits deutlich früher einen großen Hype erlebte. Ein Hype, der wohl an niemandem vorbeigezogen zu sein scheint.

Pokemon-Go: Das ideale Beispiel für AR

Mit Pokemon Go kam Mitte 2016 ein Spiel auf den Markt, welches noch heute sinnbildlich für die Implementierung von AR in Videospiele steht. Bei Pokemon Go handelt es sich um ein interaktives Spiel aus dem Pokemon-Universum, bei dem Spieler durch die echte Welt laufen und an bestimmten und ggf. auch zufälligen Orten auf bestimmte Pokemon stoßen, die es zu bändigen gilt. Wer sich als stark genug betrachtet, kann mit seinen Pokemon im Anschluss in einer der vielen Arenen in die Schlacht ziehen.

Pokemon Go hat dabei viele positive Vorteile, die andere Videospiele nicht bieten können. Schließlich lassen sich die meisten Pokemon nur dann finden, wenn sich der Spieler ausreichend bewegt. Außerdem bietet das Spiel ein Feature, bei dem Pokemon aus gesammelten Eiern ausgebrütet werden können. Auch hierfür wird jedoch eine bestimmte Anzahl an Schritten vorausgesetzt. Die täglich empfohlene Anzahl von Schritten wurde somit spielerisch und problemlos erreicht. An dieser Stelle ist jedoch auch ein häufig genannter Kritikpunkt anzuführen. Schließlich sorgte die AR-Technik nicht selten für brenzlige Situationen, da Spieler von Pokemon Go vermehrt auf das Display ihres Smartphones blickten, statt die Umgebung wahrzunehmen. Unfälle und das Laufen gegen Wände waren in der Höchstzeit des Hypes rund um Pokemon Go also keine Seltenheit.

VR und AR: Wie sieht die Zukunft des Gamings aus?

Abschließend bleibt die durchaus spannende und interessante Frage, inwiefern sich das Gaming fortan durch Technologien wie VR und AR verändern wird, nahezu unbeantwortet. Schließlich ist der Fortschritt, der Jahr für Jahr zu verzeichnen ist, sehr gewaltig. Es ist somit kaum abzusehen, welche Vorteile Techniken wie VR und AR in Zukunft mit sich bringen werden. Es ist dabei allerdings in jedem Fall damit zu rechnen, dass wir schon sehr bald eine höhere Anzahl von Titeln aus dem VR- und AR-Bereich bestaunen dürfen. Auch die Preise für Zubehör wie VR-Brillen dürften aufgrund der höheren Nachfrage langfristig stark sinken. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis VR und AR-Gaming massentauglich werden und jeder Gamer ohne große Schwierigkeiten in den Genuss dieser Technologie gelangen kann.