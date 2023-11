Seriöse Online Casinos Österreich - Top 10

.

10. Hell Spin – Online Casino mit exklusivem Design und Thema

Anmeldung und Spielauswahl 9/10

Seriöse Casinos bieten einen einfachen und sicheren Registrierungsprozess, sodass auch Anfänger ohne Bedenken in kurzer Zeit einen Account erstellen können. Das Anmeldedaten, Kontoinformationen eintragen und Konto bestätigen reichen aus, um anschließend in den Genuss der Glücksspiele zu kommen.

Mit über 60 Software-Herstellern kooperiert Hell Spin. Daher befinden sich beliebteste Spiele in der Auswahl, aber auch einige unbekannte Glücksspiele, die einige Einsätze wert sind. Slot-Spieler werden ebenso unterhalten wie Gäste des Live Casinos.

Anmeldebonus und Einzahlungsbonus 8/10

Buchst du das erste Mal Guthaben im Wert von mindestens 20 Euro auf den Hell Spin Konto, kannst du den Bonus von 100% bis zu 100 Euro inklusive 100 Freispiele beanspruchen oder ablehnen. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Bonusbetrag innerhalb von 7 Tagen mindestens 40-mal einsetzen kannst, solltest du die Prämie auf alle Fälle annehmen. Anschließend kannst du die daraus resultierte Summe zur Auszahlung anfordern und eine neue Prämie während der erneuten Einzahlung annehmen.

Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten 9/10

Unter den Zahlungsmöglichkeiten befinden sich bekannte Methoden wie Kreditkarten und E-Wallets. Wer möchte, kann auch digitale Mittel einzahlen, um von den Vorteilen der Währung zu profitieren.

Was in vielen Online Casinos seriös fehlt, ist die Zahlungsmöglichkeit Apple Pay. Diesen Dienst bietet das Hell Spin zudem an, was sich für viele Spieler zum Vorteil herausstellt. Was zudem alle Gäste erfreut ist, dass sowohl Ein- als auch Auszahlungen gebührenfrei erledigt werden können.

Sicherheit, Support & Lizenz 8/10

Vollständig lizenziert und reguliert lässt sich das Hell Spin Casino regelmäßig von einem staatlich zugelassenen Prüfungsausschuss überprüfen, damit Spielern Fairness, Transparenz und Sicherheit gewährleistet wird.

Wer sich an den Kundendienst per Live Chat wenden möchte, kann zunächst die Sprache deutsch auswählen. So wird sichergestellt, dass Antworten nicht übersetzt werden müssen.

Für die Sicherheit deiner Daten verwendet das Casino moderne Technologien. Alle Angaben werden verschlüsselt übertragen, damit Dritten kein Zugang gewährt wird.

Hell Spin Online Casino Österreich: Vor- und Nachteile

Vorteile:

Grandiose Webseite, die für noch mehr Nervenkitzel sorgt

Akzeptiert eine Vielzahl an digitalen Zahlungsmitteln

Exklusive Unterhaltungsprogramme wie Hall of Fame

Nachteile:

Höchstgewinn durch Bonus ohne Einzahlung liegt bei 50 Euro

Kein telefonischer Support vorhanden

In Online Casino 20Bet registrieren: Schritt-für-Schritt Anleitung

Gib ihn deinem Webbrowser die Adresse www.20bet.com ein. Automatisch öffnet sich anschließend die Webseite, auf der du dich dann umschauen kannst.

Ein Konto registrieren

Wähle die Schaltfläche „Registrieren“. Nachdem sich das Pop-Up-Fenster geöffnet hast, trägst du die geforderten Angaben in die entsprechenden Felder. Im letzten Schritt musst du deinen Account nur noch bestätigen.

Eine Einzahlung vornehmen

Damit du Guthaben für das Echtgeld-Spiel zur Verfügung hast, musst du eine Transaktion vornehmen. Für diesen Zweck betätigst du den Button „Einzahlung“, wählst eine der Methoden und gibst den gewünschten Betrag an.

Einen Willkommensbonus holen

Während der Einzahlung kannst du angeben, dass der Willkommensbonus im Wert von 100% bis zu 120 Euro inklusive 120 Freispiele auf deinen Account gebucht werden soll.

DEMO Spiel testen

Um das Glücksspiel zunächst frei von Risiken kennenzulernen, kannst du einige der Spiele ohne echte Geldeinsätze testen. Melde dich hierfür ab und wähle eines der Glücksspiele im DEMO Modus aus.

Eine Casino Strategie wählen

Währenddem kostenlosen Spiel findest du heraus, welche Einsatzgröße und welche Art zu spielen am besten zu dir passt. Mit dieser Erfahrung sorgst du im späteren Echtgeld-Spiel für Gewinnchancenoptimierung.

Um echtes Geld spielen

Nachdem du dich wieder angemeldet hast, kannst du Glücksspiele mit echten Geldeinsätzen wagen. Wähle einen Favoriten und wähle Einsätze, die deinem Budget bestens entsprechen.

Gewinne auszahlen lassen

Sobald du einen Gewinn erzielt hast, kannst du den Auszahlungsbutton betätigen und einen gewünschten Betrag abheben. Solltest du den Willkommensbonus beansprucht haben, so musst du zunächst die Umsatzbedingungen erfüllen.

Welche Online Casino Bonus Angebote gibt es?

Willkommensbonus

Nachdem du ein Kundenkonto erstellt hast, wird dir während deiner ersten Einzahlung ein Willkommensbonus angeboten. Bei dieser Prämie handelt es sich in der Regel um Bonusguthaben, dass sich im Glücksspiel ebenso wie das eingezahlte Geld verwenden lässt.

Casino Bonus ohne Einzahlung

In manchen Online Casinos wird ein Bonus ohne Einzahlung zur Verfügung gestellt. Dieses kostenlose Guthaben erhältst du, nachdem du einen Account erstellt und bestätigt hast.

Reload-Bonus

Nachdem du den Willkommensbonus verbraucht hast, wird dir bei einer erneuten Einzahlung ein weiterer Bonus angeboten. Dabei handelt es sich meistens wieder um Spielguthaben. In einigen Fällen werden zudem Freispiele für einen bestimmten Spielautomaten gutgeschrieben.

Täglicher Bonus

Ein täglicher Bonus lässt sich jeden Tag beanspruchen. Das bedeutet, du musst mit dem Aufladen des Guthabens nicht auf einen bestimmten Wochentag warten, damit dir die Prämie zugutekommt.

Cashback Bonus

Waren deine letzten Spielersitzungen nicht von Erfolg gekrönt, profitierst du vom Cashback Bonus. Dabei handelt es sich um ein Guthaben, welches vom Online Casino gutgeschrieben wird, damit du eine weitere Gewinnchance erhältst.

Freispiele

Statt oder in Verbindung mit Bonusguthaben vergeben einige Online Casinos Österreich Freispiele. Diese kostenlosen Spins können in einem bestimmten Automatenspiel eingelöst werden. Der Ertrag wird anschließend auf dein Kundenkonto gebucht.

Die meisten Online Casino Spiele

Wie in stationären Glücksspielbetrieben gibt es auch in Online Casinos besonders bekannte und beliebte Spiele. Klassiker wie Roulette und Blackjack kommen nie aus der Mode und Spielautomaten verzeichnen eine große Fangemeinde.

Online Roulette (Live Roulette)

Ähnlich wie im Casino vor Ort werden Gäste im Online Casino von echten Croupiers bedient, wodurch eine Atmosphäre wie im realen Spielbetrieb ermöglicht wird. Durch Echtzeit-Streaming-Technologie können Spieler den Roulette-Tisch und den Croupier live verfolgen.

Roulette Strategien

Eine besonders bekannte Roulette Strategie ist beispielsweise das Verdoppeln, was auch in Online Casinos möglich ist. Wer eine der zahlreich kursierenden Strategien ausprobieren möchte, sollte einen Roulette-Tisch auswählen, dessen Regeln und Limits Strategien zulassen.

Online Blackjack (Live Blackjack)

Blackjack ist ein beliebtes Kartenspiel, dessen Regeln relativ einfach zu erlernen sind. Zudem verfügt das Glücksspiel über einen äußerst geringen Hausvorteil und wird daher auch von erfahrenen Spielern geschätzt. In Online Casinos findest du eine große Auswahl an Blackjack Tischen.

Blackjack Strategien

Eine der besten Blackjack Strategien ist es, dass Kartenspiel mit seinen Regeln zunächst genau kennenzulernen. Dadurch werden Gewinnchancen bestens optimiert. Zwar wird von vielen weiteren Strategien erzählt, aber auch diese sorgen beim Glücksspiel letztendlich nicht für eine Gewinngarantie.

Online Spielautomaten

Im Internet gibt es eine unüberschaubare Auswahl an Online Spielautomaten. Neben Klassikern gibt es viele Slots mit verschiedensten Themen und unterschiedlichen Features. Zudem gesellen sich immer wieder Neuerscheinungen hinzu, wodurch das Glücksspiel immer wieder für Spannung sorgt.

Top 10 Spielautomaten

Die Auswahl an Slots ist riesig und sorgt für jede Menge Unterhaltung. Einige Spielautomaten sind wegen der hochwertigen Gestaltung und außerordentlich hohen RTP-Werten besonders beliebt.

Book of Dead von Play´n Go; Starburst von NetEnt; Big Bass Bonanza von Pragmatic Play; Mega Moolah von Microgaming; Vikings go to Hell von Yggdrasil; Bonanza von Big Time Gaming; Piggy Ritches von NetEnt; Legacy of Dead von Play´n Go; Fire Joker von Play´n Go; Book of Ra von Novoline.

Was ist ein RTP und wie funktioniert er?

Mit der Abkürzung RTP ist der Return to Player Wert gemeint. Dieser wird bei virtuellen Spielautomaten anhand einer Prozentangabe angegeben und verrät, wieviel Prozent der Spielereinsätze anhand von Gewinnen wieder ausgeschüttet werden.

Einige Spieler suchen bevorzugt Slots mit hohen RTP-Werten, damit Gewinnchancen optimiert werden. Letztendlich handelt es sich beim Automatenspiel jedoch um ein reines Glücksspiel und daher können durch einen Slot mit niedrigem RTP ebenso hohe Gewinne wie am Spielautomaten mit hohem RTP erzielt werden.

Aus diesem Grund solltest du einfach einen Slot wählen, der dir am besten gefällt. Dann spielst du nämlich mit Konzentration und Freude, wodurch tatsächlich Gewinnchancen verbessert werden.

Casino Lizenzen

Eine Regulierungsbehörde sorgt dafür, dass sich Online Casino Betriebe an strikte Regeln halten, die für eine sichere und faire Spielerumgebung sorgen. Nur wer sich an vorgegebene Regeln hält, darf eine Lizenzierung vorzeigen, die von der Regulierungsbehörde ausgehändigt wurde. Einige der Behörden sind besonders bekannt und beliebt unter Spielern.

Beste Casino Lizenzen weltweit

Malta Gaming Authority (MGA), Sitz in Malta, seit 2001 aktiv,https://www.mga.org.mt Curaçao eGaming, Sitz in Curacao, seit 1996 aktiv, https://www.curacao-egaming.com Glücksspielbehörde Halle, Sitz in Deutschland, seit 2023 aktiv, https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/ Kansspelautoriteit, Sitz in Niederlande, seit 2012 aktiv, https://kansspelautoriteit.nl Spelinspektionen, Sitz in Schweden, seit 2019 aktiv, https://www.spelinspektionen.se Gibraltar Gambling Commissioner, Sitz in Gibraltar, seit 2000 aktiv, https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/remote-gambling UK Gambling Commission, Sitz in Großbritannien, seit 2007 aktiv, https://www.gamblingcommission.gov.uk Isle of Man Gambling Commission, Kronbesitz der britischen Krone, seit 1962 aktiv, https://www.gov.im/about-the-government/statutory-boards/gambling-supervision-commission/ Agenzia delle Dogane und dei Monopoli (ADM), Sitz in Italien, seit 1999 aktiv, https://www.adm.gov.it/portale/ Alderney Gambling Control Commission, Sitz in Alderney (Guernsey), seit 2000 aktiv, https://www.gamblingcontrol.org

Wegen der Dienstleistungsfreiheit dürfen sämtliche Mitglieder der EU Online Casinos besuchen, die eine Lizenzierung besitzen. Um in den Besitz einer Befugnis der MGA beispielsweise zu kommen, damit in EU-Ländern legal Glücksspiele angeboten werden dürfen, müssen zunächst eine Schritte unternommen werden.

Unter anderem müssen genügend finanzielle Mittel vorgelegt werden, damit das Geschäft finanziert werden kann. Außerdem muss von Glücksspielbetreibern Dienstleistungskompetenz und eine transparente Eigentümerstruktur vorgewiesen werden, damit letztendlich ein sicheres und faires Angebot gewährleistet wird.

Nicht umsonst stehen die Regulierungsbehörden mit Sitz in Malta und Curacao an erster Stelle bei Spielern. Während einige Behörden versuchen, die Spielsucht mit Maßnahmen einzudämmen, die den großen Unterhaltungswert des Glücksspiels immens dämmen, schaffen es einige Glücksspielbehörden, Spieler bestens zu schützen und dennoch ein amüsantes Spiel zu bieten.

Die MGA beispielsweise schreibt vor, dass Gäste sich selbst Limits setzen können und umfassend zu Risiken des Glücksspiels aufgeklärt werden, während die Behörde in Deutschland zum Beispiel vorschreibt, dass kein Spieler Einsätze über einem Euro platzieren darf. Das Budget einzelner Gäste spielt dabei keine Rolle.

Spieler aus Österreich dürfen Spielbetriebe mit maltesischer oder alternativer Lizenzierung selbstverständlich besuchen.

Fazit

Ein perfektes Online Casino bietet nicht nur ein großes Spielangebot und eine Vielzahl an Prämien. Es müssen weitaus mehr Vorteile vorhanden sein, damit sich ein Internet Glücksspiel Betrieb am Markt durchsetzen und seine Gäste zufriedenstellen kann.

Ein hervorragender Kundensupport, Werkzeuge für das Setzen von Limits und Informationsseiten zu Risiken, die mit dem Glücksspiel verbunden sind, zeigen, dass ein Online Casino Österreich Betreiber seine Dienste nicht nur anbietet, um sich selbst zu bereichern. Er sorgt dafür, dass Kunden größten Unterhaltungswert erleben, keine Probleme erleiden und hilft bei Anliegen sofort und kompetent weiter.

Sobald du dir Sorgen über das Glücksspiel machst, kannst du dich an eine der Fachstellen wenden, die kompetent und freundlich weiterhelfen. In einigen Fällen reicht es aus, auf das Glücksspiel für einen gewissen Zeitraum zu verzichten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

In welchem Online Casino in Österreich kann man legal spielen?

Die Teilnahme am Online Glücksspiel stellt keine Straftat dar. Du darfst dich in jedem Casino anmelden, um dort das Glück auf die Probe zu stellen. Vergewissere dich jedoch zunächst, dass der Betrieb mit einer gültigen Lizenzierung ausgestattet ist, damit Fairness und Sicherheit garantiert sind.

Welches ist das beste Online Casino in Österreich?

Die Online Casinos unserer Topliste bieten jede Menge Vorzüge, sodass du dein Glücksspiel in vollen Zügen genießen kannst. Das beste Casino ist das 20bet, denn der berühmte Online Buchmacher hat durch seine Erfahrung einen Vorsprung, der sich auch im Casino Bereich herausstellt.

Welcher ist der beste Online Casino Bonus?

Für Gäste mit geringem Budget bietet 22Bet Casino einen reizenden Casino Bonus an, da dieser schon ab 1 Euro Einzahlung gewährt wird. High Roller hingegen schätzen das Angebot des Neospin Casinos, da ein Bonus im Wert von bis zu 6.000 Euro ermöglicht wird.

Welches ist das beste Online Casino mit Sportwetten?

Von einem Team leidenschaftlicher Sportwetten-Fans gegründet, bietet das 20bet Online Casino jede Menge Vorteile. Die Betreiber wissen genau, wie ein bestes Wettbüro auszusehen hat und welche Vorzüge geschätzt werden. Hervorragende Quoten, ein freundlicher Rund-um-die- Uhr-Service und rasche Auszahlungen sind nur wenige der Vorteile des 20bet Online Casinos.

Welches Online Casino hat die schnellste Auszahlung?

Laut Erfahrungen zahlt das Casinorex Gewinnbeträge am schnellsten aus. Durch einige Zahlungsmethoden kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, da Bankinstitute beispielsweise einige Werktage beanspruchen, ehe eine Transaktion durchgeführt wird.