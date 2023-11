Seriöse Online Casinos Österreich - Top 10

Das längst nicht jedes Online Casino Österreich empfehlenswert ist, zeigen viele schlechte Spielerkritiken, die im Internet kursieren.

Zwar bieten Glücksspielhäuser im Internet zahlreiche Vorteile wie das Ersparnis der An- und Abreise, die ständige Verfügbarkeit und eine weitaus größere Auswahl an Spielen, aber nur beste Casinos sorgen letztendlich für den größeren Unterhaltungswert und reale Gewinnchancen.



Damit du möglichst schnell in die Welt der vielfältigen, bunten und unterhaltsamen Glücksspielwelt eintauchen kannst, haben wir eine Vielzahl von Online Casinos Österreich besucht. Nur seriöse Glücksspielbetriebe, die mit Sicherheit, Zuverlässigkeit, einem ausgewogenen Spielangebot, lukrativen Bonusangeboten und kundenorientierten Support punkten, haben es auf unsere Top10 Liste geschafft.

Unsere Top 10 Seriöse Online Casinos Österreich

1. 20bet – das beste Online Casino Österreich mit Sportwetten;

2. CasinoRex – seriöses Online Casino Echtgeld mit MGA-Lizenz;

3. CasinoInvinity – Live Online Casino mit lukrativem Bonus;

4. Wild Fortune – bestes mobiles Online Casino Österreich;

5. Bizzo – modernes Casino Online mit Krypto-Akzeptanz;

6. Neospin – trendiges Online Casino mit bester mobiler App;

7. Betamo – Casino Online Österreich mit vielen Prämienangeboten;

8. Goldenstar – Casino mit größter Auswahl an Spielen mit Kryptowährung;

9. 22Bet – Online Buchmacher mit exklusiver Casino Spielauswahl;

10. Hell Spin – Online Casino mit exklusivem Design und Thema.

Top 1. 20Bet – das beste Online Casino Österreich mit Sportwetten

20Bet Startseite © Erik Scholz ×

Anmeldung und Spielvielfalt 9/10

Auch als Anfänger bist du mit 20bet bestens beraten, denn seriöse Online Casinos Österreich bieten einen vorzüglichen Anmeldeservice an, wodurch du nach kurzer Zeit durch die Eingabe einiger geforderter Daten ein Kundenkonto erhältst.

Anschließend kannst du dich jederzeit durch die Angabe deiner E-Mail-Adresse und des Passwortes anmelden, um das große Spielangebot zu genießen. Neben den vielen Sportwetten bietet 20bet einen vorzüglichen Casino Bereich mit abwechslungsreichen Slots, virtuellen Tischspielen, Live Tischen und Gameshows.

20bet Casino Bonus für Österreicher 9/10

Als Casino Gast wirst du von Casinos online in der Regel mit einem Willkommensbonus begrüßt. Das 20bet Online Casino schenkt dir für deine erste Einzahlung einen Bonus von 100% bis zu 120 Euro inklusive 120 Freispiele für den beliebten Slot „Elvis Frog in Vegas“ vom namhaften Hersteller BGaming.

Nachdem du die Prämie verbraucht hast, darfst du dich über weitere Boni freuen. Die zweite Transaktion wird ebenfalls mit einem äußerst großzügigen Bonus in Höhe von 50% bis zu 100 Euro inklusive 50 Free Spins belohnt.

Anschließend kannst du an bestimmten Wochentagen einzahlen, um weitere Prämien zu beanspruchen und somit deine Gewinnchancen optimieren.

Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten 9/10

Einfache und sichere Transaktionsmethoden sind in einem Top Casino Online ein absolutes Muss. Das 20bet macht die den Zahlungsverkehr besonders einfach, indem es sowohl klassische Möglichkeiten wie Kreditkarten als auch praktische E-Wallets zur Verfügung stellt. Außerdem akzeptiert das moderne Casino digitale Zahlungsmittel wie Bitcoin, Litecoin und mehr.

Besonders hervorzuheben ist, dass sich der Glücksspielanbieter Mühe gibt, jeden Kunden bestens zu bedienen. Daher werden Einzahlungs- und Auszahlungslimits mit der Zeit deinen eigenen Bedürfnissen angepasst. Außerdem musst du während der Ein- und Auszahlung keinerlei Gebühren fürchten.

Sicherheit und Transparenz 9/10

Beste Online Casinos Österreich bieten Gästen selbstverständlich eine sichere Spielumgebung. Im 20bet Casino musst du dir keine Sorgen machen, dass Gelder verschwinden oder deine Daten in unbefugte Hände gelangen. Mit zuverlässiger Sicherheitstechnologie ausgestattet, werden bei 20bet sämtliche Vorgänge verschlüsselt übertragen und so bestens vor Fremdangriffen geschützt.

Hand in Hand wird mit lizenzierten und regulierten Software-Herstellern gearbeitet, sodass ein faires Glücksspiel ermöglicht wird. Gewährleistet wird die Seriosität durch die Behörde in Curacao, die sich sämtliche Spielerbeschwerden stets zu Herzen nimmt und sofort agiert.

20bet Casino Österreich: Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Sportwetten und Online Casino vorhanden

- Großzügige Boni mit fairen Umsatzbedingungen (40-fach)

- Support 24/7 verfügbar

Nachteile:

- Tisch-, Live-Spiele und viele Slots tragen nicht zu den Bonusumsatzbedingungen bei

- Im Bereich Poker etwas unterdurchschnittliche Spielauswahl

- Hier geht’s zum Besten Online Casino Österreich: 20bet!

Top 2. CasinoRex – seriöses Online Casino Echtgeld mit MGA-Lizenz

CasinoRex Startseite © Erik Scholz ×

Registrierung und Spielauswahl 9/10

Klicke einfach auf die Schaltfläche „Registrieren“ und schon wirst du durch den sicheren Anmeldungsprozess mit selbsterklärenden Schritten geleitet. Im Anschluss wirst du die reichhaltige Spielauswahl bestaunen, die das beste Casino zu bieten hat.

Die Palette reicht von Slots bekannter Hersteller wie Amatic, Red Tiger und Pragmatic Play bis hin zu Live Tischen mit klassischen oder neuartigen Regeln. Für besonders hohen Nervenkitzel sorgt der separate Jackpot Spiele Bereich.

Anmeldebonus und Einzahlungsbonus 9/10

In der Rubrik Angebote gibt es im CasinoRex viel zu entdecken. Das beste Online Casino belohnt neue Gäste ebenso wie Bestandskunden, indem es zahlreiche Boni zur Verfügung stellt. Während du deine erste Einzahlung durchführst, kannst du die Prämie im Wert von 100% bis zu 200 Euro inklusive 20 Freispiele annehmen.

High Roller freuen sich über den Bonus von 30% bis zu satten 2.000 Euro und treue Gäste profitieren an bestimmten Wochentagen durch lukrative Prämien.

Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten 8/10

Viele beste Online Casinos sorgen dafür, dass Gäste schnell und bequem Guthaben aufladen können. Auch das CasinoRex macht es möglich, indem es verschiedene Zahlungsmethoden wie Visa, Paysafecard, Skrill, ecoPayz und mehr anbietet. Durch die meisten Transaktionsmöglichkeiten lassen sich Beträge ab 20 Euro einzahlen und Gewinne bereits ab 10 Euro abheben.

Zwar gibt sich das CasinoRex Mühe, Auszahlungsanträge so rasch wie möglich zu bearbeiten, aber durch einige E-Wallets kann es zu Verzögerungen von bis zu drei Werktagen kommen.

Sicherheit, Kundendienst & Lizenz 9/10

Unter erfahrenen Spielern ist die Lizenzierung der Malta Gaming Authority äußerst bekannt und beliebt. Die Regulierungsbehörde sorgt nämlich dafür, dass Gäste im Casino online Österreich fair bedient werden und sich in einer äußerst sicheren Umgebung befinden.

Angaben zum verantwortungsvollen Glücksspiel, den Bonusbedingungen und dem Zahlungsverkehr sind ohne missverständliche oder kleingedruckte Angaben verfasst. Sobald du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an den freundlichen und kompetenten Kundensupport via Live Chat wenden.

CasinoRex Pro und Contra

Vorteile:

- Abhebungen ab 10 Euro gebührenfrei möglich

- Noble Glücksspielwebseite für Gäste jeden Alters ansprechend

- Jede Menge Spielspaß durch üppiges Spielsortiment, viele Boni und Turniere

- Mobile Casino App kann kostenlos heruntergeladen werden

Nachteile:

- Per Banküberweisung lassen sich nur Beträge ab 300 Euro einzahlen

- akzeptiert keine digitalen Zahlungsmittel wie Litecoin, Bitcoin etc.

Top 3. CasinoInfinity – Live Online Casino mit lukrativem Bonus

CasinoInfinity Startseite © Erik Scholz ×

Sing up und Spielauswahl 9/10

Bevor du dich ins Abenteuer stürzen kannst, erstellst du ein Kundenkonto im CasinoInfinity. Nachdem du den Registrierungsbutton betätigt hast, kannst du einen passenden Bonus wählen und anschließend einen Account durch die Angabe einiger Daten kreieren.

Auf der modernen Glücksspielwebseite erwarten dich rund 8.000 Slots verschiedener Software-Hersteller, circa 500 Jackpot Spiele, über 250 Brettspiele, ein Live Casino mit über 450 Spielangeboten und über 30 trendige Sofortspiele. Für noch mehr Abwechslung sorgt der große Sportwetten-Bereich.

Willkommensbonus und Einzahlungsbonus 9/10

Der Online Casino Bonus für Ersteinzahler liegt bei 100% bis zu 500 Euro inklusive 200 Freispiele. Das CasinoInfinity begrüßt und belohnt im Gegensatz zu anderen Casinos nicht nur Slot-Spieler, sondern auch Live Casino Gäste, die den alternativen Live Casino Willkommensbonus von 10% Cashback bis zu 200 Euro wählen können. Treue Gäste dürfen sich über regelmäßige Reload-Boni, wöchentlichen und Live Cashbacks freuen.

Für noch mehr Vorteile sorgt das exklusive VIP-Programm, indem du durch das Erreichen von Rängen weitere Prämien, Limit-Erhöhungen und mehr verdienen kannst.

Zahlungsmethoden 8/10

Beträge zwischen 20 und 5.000 Euro kannst du bequem und sicher einzahlen. Unter den verfügbaren Methoden befinden sich beliebte Zahlungsmöglichkeiten wie Mastercard, Neteller, Jeton und Sofortüberweisung. Alternativ kannst du auch digitale Mittel wie Bitcoin, Litecoin, Ripple und mehr einzahlen, indem du im Transaktionsvorgang einfach die bevorzugte Währung wählst.

Sobald du den Bonus erfolgreich umgesetzt hast und einen Gewinn von mindestens 30 Euro auf deinem Kundenkonto verzeichnen kannst, darfst du diesen gebührenfrei abheben.

Kundendienst & Sicherheitsmaßnahmen 9/10

Das Kundendienstteam, welches aus hochqualifizierten Fachleuten besteht, steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Damit deine Fragen schnell beantwortet werden können, nutzt du entweder den Live Chat oder du verfasst eine E-Mail, die du anschließend an support@casinoinfinity.com sendest.

Solltest du Bedenken wegen der Sicherheit haben, dann kannst du dich nun zurücklehnen. Mit modernster Verschlüsselungstechnologie ausgestattet sorgt der Betrieb dafür, dass sämtliche Daten vor Fremdangriffen geschützt werden. Datenschutzbestimmungen und weitere Informationen zu deiner Sicherheit sind wahrheitsgemäß und klar deutlich angegeben.

Vor- und Nachteile von CasinoInvinity für österreichische Spieler

Vorteile:

- Trendige Glücksspielwebseite mit spannenden Aktionen

- Abwechslungsreiches und üppiges Angebot an Glücksspielen

- Exklusives VIP-Programm

- Akzeptiert auch digitale Zahlungsmittel

Nachteile:

- Auszahlung erst ab 30 Euro möglich

- Telefonische Kontaktaufnahme nicht möglich

4. Wild Fortune – bestes mobiles Online Casino Österreich

Wild Fortune Startseite © Erik Scholz ×

Spielpalette im Casino Wild Fortune 9/10

Nur wenige Daten musst du angeben, um seriöse Online Casinos jederzeit besuchen zu können. Du solltest während der Erstellung eines Kundenkontos jedoch unbedingt darauf achten, stets wahrheitsgetreue Angaben einzutippen, damit es bei der späteren Gewinnauszahlung nicht zu Komplikationen kommt.

Eine Spielauswahl von über 4.600 Glücksspielen sorgt dafür, dass du dich nach der Anmeldung im Wild Fortune Online Casino bestimmt nicht langweilst. Beliebte Slots wie Razor Shark von Push Gaming als auch Neuerscheinungen befinden sich im Sortiment.

Willkommensangebot erhalten 8/10

Damit du die Willkommensprämie im Wert von 100% bis zu 100 Euro und weitere 100 Freispiele erhältst, musst du nicht viel tun. Das Aufladen des Guthabens mit mindestens 20 Euro reicht aus, damit deine Einzahlung mit einem Bonusbetrag im gleichen Wert sowie 100 Free Spins belohnt wird.

Damit du Gewinne zur Auszahlung anfordern kannst, musst du die Beträge mindestens 45-mal in erlaubten Glücksspielen einsetzen. Anschließend kannst du weitere Prämien wie Reload-Boni beanspruchen.

Schnelle Auszahlungen 9/10

Beträge ab 20 Euro lassen sich mühelos einzahlen und abheben. Das Online Casino Österreich legal bietet für diesen Zweck Wege wie die moderne E-Wallet Neteller sowie die klassische Banküberweisung. Über die gleichen Methoden lassen sich Auszahlungen schnell und einfach durchführen.

Befindet sich eine Summe von mindestens 20 Euro auf deinem Kundenkonto, die du abheben möchtest, wählst du einfach den Auszahlungsbutton. Anschließend kannst du eine geeignete Methode auswählen und dich vom schnellen Geldeingang am Konto überraschen lassen.

Jackpot mit Preispool: €34K+

Das Wild Fortune Online Casino kooperiert mit namhaften Software-Anbietern wie Pragmatic Play und Playson. Berühmt sind die Spiele-Hersteller nicht nur wegen ihrer hochwertigen Glücksspiele, sondern auch wegen den exklusiven Gewinnchancen, die sich in den Spielen verbergen.

Wenn du besonders viel Nervenkitzel verspüren möchtest, solltest du unbedingt an den Turnieren teilnehmen, die im Wild Fortune Casino angeboten werden. Einige Online Casinos in Österreich bieten zwar Jackpot Spiele an, aber im Wild Fortune hast du die Chance auf große Preis-Poole, die durch Pragmatic Play Drops&Wins und andere Events ermöglicht werden.

Wild Fortune in Kürze

Vor allem Gäste, die bevorzugt mit mobilen Geräten am Glücksspiel teilnehmen, werden über die Webseite erfreut sein, die jede Menge Unterhaltung mit sich bringt. Wer sich noch schnelleren Zugriff wünscht, kann die angebotene Casino App kostenlos herunterladen. Schade nur, dass mit den Mitarbeitern nicht telefoniert werden kann.

5. Bizzo – modernes Casino Online mit Krypto-Akzeptanz

Bizzo Startseite © Erik Scholz ×

Anmeldung im offiziellen Online Casino 8/10

Die Registrierung erledigst du in wenigen Schritten. Online Casinos in Österreich bieten meistens einen einfachen Vorgang, damit auch Anfänger in kurzer Zeit ein Kundenkonto zur Verfügung haben.

Zunächst gibst du deine Anmeldedaten an und anschließend werden einige Kontoinformationen abgefragt. Nachdem du diese Angaben eingetragen hast, musst du deinen Account lediglich bestätigen und schon kannst du bei Bedarf den Neukundenbonus auswählen.

Damit du per SMS oder E-Mail über Neuigkeiten informiert wirst, setzt du während deiner Registrierung einen Haken in das entsprechende Feld.

Online Casino Bonus holen 8/10

Als neuer Gast kannst du den Willkommensbonus im Wert von 100% bis zu 100 Euro inklusive 100 Freispiele für die Slots Dig Dig Digger und Mechanical Clover abholen. Eine Einzahlung von 20 Euro reicht aus, damit du die Prämie beanspruchen kannst. Hast du dein Bonusguthaben und den Ertrag aus den Freispielen mindestens 40-mal eingesetzt, kannst du den daraus resultierten Gewinn zur Auszahlung anfordern. Wichtig ist, dass du dich strikt an die Bonusbedingungen hältst, damit es beim späteren Auszahlungsantrag keine Schwierigkeiten gibt.

Casino Zahlungsmethoden 8/10

Dein Guthaben lädst du auf, indem du zunächst die entsprechende Schaltfläche anklickst. Anschließend stehen dir mehrere Zahlungsmethoden zur Verfügung und du wählst einfach die Möglichkeit aus, die für dich am besten geeignet ist.

Wie viele neue Online Casinos akzeptiert auch das Bizzo Casino mehrere digitale Mittel wie Litecoin, Bitcoin und Ethereum.

Sämtliche Transaktionsvorgänge sind kostenlos, wodurch du Ein- und Auszahlungen ohne weitere Gebühren erledigen kannst. Eine Gewinnabhebung ist im Bizzo schon ab 10 Euro möglich, was vor allem Spielern mit kleinem Budget zugutekommt.

Sicherheit, Support & Lizenz 8/10

Sämtliche Richtlinien sind klar und deutlich formuliert, sodass Gäste sofort wissen, worauf sie sich im Bizzo Online Casino einlassen. Der Datenschutz wird ebenso ernst genommen wie das verantwortungsbewusste Glücksspiel. Schließlich möchte der seriöse Betrieb seine Gäste bestens unterhalten und Spielern keine Schäden zufügen.

Modernste Verschlüsselungstechnologien werden selbstverständlich angewandt, damit Fremdzugriffe vermieden werden. Wer dennoch Fragen oder Anliegen hat, kann sich mit dem kundenfreundlichen Support in Verbindung setzen, der per Live Chat und E-Mail antwortet.

Bizzo Casino für Österreich in kürzerem Überblick

Mit seiner noblen und modernen Webseite sticht das Bizzo Casino hervor. Bei näherem Hinsehen stellen sich viele Vorteile wie das spannende VIP-Programm und der nette Kundendienst heraus. Dass jedoch telefonischer Support und Prämien für Tischspieler fehlen, stellt sich einige Spieler nachteilig dar.

6. NeoSpin – trendiges Online Casino mit bester mobiler App

NeoSpin Startseite © Erik Scholz ×

Anmeldung und Spielsortiment 9/10

Im Online Casino Echtgeld führst du die Registrierung in wenigen Schritten durch, damit du anschließend die realen Gewinnchancen nutzen kannst. Ob du Gewinne durch klassische oder moderne Slots, Tischspiele mit oder ohne Live Dealer erzielst, kann niemand voraussagen. Fakt ist jedoch, dass im Neospin eine üppige Spielauswahl angeboten wird, die dir sämtliche Gewinnchancen zu Füßen legt. Ermöglicht wird das große Sortiment durch die Kooperation zwischen dem Online Casino und den vielen Software-Herstellern.

Casino Bonus ohne Einzahlung 8/10

Ein Neospin Casino Bonus ohne Einzahlung wird zwar aktuell nicht beworben, aber ein grandioser Willkommensbonus sorgt für das Leuchten der Spieleraugen. Nachdem der Bonus Code „NEO100“ eingetragen wurde, kann durch die Einzahlung von mindestens 30 Euro eine Prämie von 100% bis zu sagenhaften 6.000 Euro beansprucht werden, die zudem 100 Free Spins beinhaltet.

Für weitere Freude sorgt das großzügige Cashback-System, der Würfelbonus, das Treueprogramm und viele weitere attraktive Bonusaktionen mit fairen Konditionen.

Alle Online Casino Zahlungsmethoden 8/10

Beste Online Casinos stellen ihren Zahlungsbereich transparent vor, sodass Gäste schon vor einer Einzahlung Limits und weitere Informationen in Erfahrung bringen. Im Neospin kannst du Beträge zwischen 20 und 5.000 Euro per Visa, Neteller, Paysafecard oder durch eine der vielen weiteren Methoden einzahlen.

Nachdem du einen Gewinn verbuchen konntest, soll dieser natürlich möglichst rasch zur Verfügung stehen. Das Neospin Casino gibt sich Mühe, Auszahlungsanträge schnell zu bearbeiten, damit du Gewinnsummen zwischen 30 und 5.000 Euro schon bald nach Belieben ausgeben kannst.

Support & Sicherheit 8/10

Als Eigentum wird das Neospin von der Hollycorn N.V. betrieben, die als eine nach dem Recht von Curacao eingetragene Gesellschaft gilt. Da die Glücksspielbehörde Curacaos strenge Richtlinien vorgibt, die für Sicherheit und Fairness sorgen, werden Spieler im Neospin Online Casino bestens bedient.

Für die Kontaktaufnahme sind Live Chat und Support-E-Mail-Adresse vorhanden. Für ein faires Glücksspiel sind Slots mit RNG ausgestattet und für den Schutz von Kundendaten wird beste Verschlüsselungstechnologie verwendet.

Neospin Casino Vor- und Nachteile

Vorteile:

-Online Casino App vorhanden

-Neukundenbonus auch für High Roller geeignet

-Abwechslungsreiche Spielauswahl

Nachteile:

-Per Banküberweisung lassen sich Beträge erst ab 500 Euro abheben

-Gewinne durch Freispiele im Willkommensbonus sind auf 150 Euro limitiert

-Keine telefonische Kontaktaufnahme möglich

7. Betamo – Casino Online Österreich mit vielen Prämienangeboten

Betamo Startseite © Erik Scholz ×

Roulette, Blackjack und mehr Spiele 9/10

Du liebst Klassiker wie Wolf Gold und Big Bass Bonanza von Pragmatic Play, kannst dich aber auch für Neuerscheinungen und exklusive Spiele begeistern? Dann bist du im Betamo genau richtig! Durch die Kooperation mit über 65 Software-Anbieter wird dir auch auf Dauer bestimmt nicht langweilig. Im Live Casino Bereich findest du Roulette, Blackjack, Poker, Spielshows und weitere Glückspiele sowohl mit klassischen als auch außergewöhnlichen Regelungen. Zudem werden jede Menge spannende Turniere veranstaltet.

Anmeldung in der Online Spielbank Betamo 9/10

Egal, ob du dich per Smartphone oder PC anmelden möchtest. Das Klicken auf die Schaltfläche genügt, damit dein Kundenkonto nach der Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort jederzeit zur Verfügung steht. Zuvor musst du dich jedoch registrieren, indem du einige erforderliche Daten wie Name und Anschrift einträgst. Solltest du dich vertippt haben, kannst du jederzeit mit dem Kundensupport Kontakt aufnehmen, damit dieser den Fehler behebt und der spätere Gewinnauszahlungsantrag ohne Probleme bearbeitet wird.

RTP und Auszahlungsmöglichkeiten 8/10

Ein bestes Online Casino Österreich bietet selbstverständlich einige Glücksspiele mit überdurchschnittlichen RTP-Werten, wodurch sich Gewinnchancen optimieren lassen. Sobald du einen Gewinn erzielt hast, kannst du eine Abhebung beantragen. Wurde eine Prämie in Anspruch genommen, müssen Bedingungen zunächst durchgeführt worden sein. Gewinnsummen zwischen 10 und 4.000 Euro kannst du abheben, indem du eine der Methoden auswählst, die dir zur Verfügung stehen. In der Regel wird die gleiche Zahlungsmöglichkeit verwendet, die bereits für die Einzahlung genutzt wurde.

Live-Chat sowie Casino App 8/10

Das Online Casino Austria bietet einen sehr kundenorientierten Support. Die mobile Version ist browserbasiert und passt sich automatisch der Bildschirmgröße deines Endgerätes an. Daher kannst du per Smartphone ebenso am Glücksspiel teilnehmen wie mit einem Desktop-Gerät. Durch diese grandiose Software wird eine Casino App überflüssig und daher nicht angeboten. Ein seriöses Online Casino verfügt über Kontaktaufnahmemöglichkeiten, damit Fragen und Anliegen der Kundschaft schnell geklärt werden können. Klicke einfach auf den Live Chat Button und überzeuge dich selbst vom kompetenten und freundlichen Support.

Betamo Online Casino Österreich im anschaulichen Test

In den Aspekten Spielauswahl, Kundensupport und Zahlungsbereich punktet das Casino Österreich online auf alle Fälle. Wer sich jedoch eine Casino App wünscht oder mit digitalen Zahlungsmitteln das Glück auf die Probe stellen möchte, wird von Betamo enttäuscht sein und nach einem alternativen Casino Ausschau halten.

8. GoldenStar – Casino Spielen mit Kryptowährung

GoldenStar Startseite © Erik Scholz ×

Bitcoin Casino Spiele aller Art 9/10

Wer mit digitalen Zahlungsmitteln spielen möchte, wird im Goldenstar Casino jede Menge Spaß erleben. Laut Online Casino Erfahrungen können viele verschiedene Glücksspiele mit Bitcoin Einsätzen genutzt werden. Darunter befinden sich Slots namhafter Anbieter sowie Tischspiele mit verschiedenen Regeln. Beliebteste Spiele sind unter anderem Book of Dead von Play´n Go, Immersive Roulette von Evolution und Keno von Spribe. Alternativ können sämtliche Glücksspiel auch mit Fiat-Währung genutzt werden.

Slot Turnier mit Jackpot 9/10

In der Kategorie Turniere befinden sich immer wieder spannende Events. Jeder Spieler darf im Goldenstar Online Casino Österreich daran teilnehmen, indem er die Spiele nutzt, die für Turniere vorgesehen sind. Neben den Gewinnen aus dem Spiel können mit Glück große Preise und sogar Jackpots erzielt werden. Aktuell findet beispielsweise das Spinomenal „Grand Holiday“ Turnier statt, indem ein Preispool von 500.000 Euro ausgeschüttet wird. Längst nicht alle Online Casinos bieten derartige Events an und daher sollte dieser Vorteil besonders hervorgehoben werden.

Einzahlung und Auszahlung inkl. Kryptowährungen 8/10

Du möchtest am liebsten sofort losspielen? Überhaupt kein Problem, denn im Goldenstar werden in der Zahlungsmöglichkeiten Online Casino Liste jede Menge Methoden angeboten. Einen Betrag zwischen 20 und 5.000 Euro kannst du unter anderem per Visa, Neteller, Skrill oder Mifinity einzahlen. Ebenso kannst du eine Auszahlung zwischen 30 und 5.000 Euro anfordern. Da durch einige Mittel Gebühren auferlegt werden, solltest du dich zuvor durch das Lesen der Zahlungsmöglichkeiten informieren. Per Crypto Progressing sind Transaktionen kostenlos.

Sicherheit und Support 8/10

Dass längst nicht jedes Online Casino Österreich seriös ist, verraten negative Kritiken, die im Internet kursieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Spieler einige Bedenken haben. Das Golden Star ist ein sehr vertrauenswürdiges Online Casino, da es nach den Gesetzen Curacaos arbeitet. Ohne Bedenken können Gelder eingezahlt und abgehoben werden, da nur seriöse Methoden mit Verschlüsselungstechnologie angeboten werden. Wer Fragen zur Sicherheit von Daten oder andere Anliegen hat, kann mit dem Live Chat zu jeder Zeit Kontakt aufnehmen.

Goldenstar Casino Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Akzeptiert Kryptowährungen ohne Auferlegung von Gebühren

- Mobile Casino App vorhanden

- Große und breite Auswahl an Spielen

- Cashback-System und VIP-Programm

Nachteile:

- Mindesteinzahlung von 30 Euro erforderlich, um Bonus beanspruchen zu können

- Durch einige Zahlungsmethoden werden Gebühren auferlegt

9. 22Bet – Online Buchmacher mit exklusiver Casino Spielauswahl

22Bet Startseite © Erik Scholz ×

Spielangebot von den besten Softwareanbietern 9/10

Die besten Online Casinos Österreich kooperieren mit bekanntesten Software-Herstellern, um ein besonders unterhaltsames Spielangebot unterbreiten zu können. Spiele der namhaften Entwickler Spinomenal, Netgame, Pragmatic Play, Belatra und Evoplay sind unter anderem im Sortiment des 22Bet Casinos vorhanden. Damit möglichst jeder Gast unterhalten wird, befinden sich unterschiedliche Glücksspiele im Angebot. Sowohl Slots als auch Tischspiele werden zur Verfügung gestellt. Außerdem führt das Online Casino einige exklusive Spiele, die in keinem anderen Glücksspielbetrieb zu finden sind.

Willkommenspaket im 22Bet 8/10

Ein Neukundenbonus im Wert von 100% bis zu 300 Euro steht im 22Bet Online Casino parat. Zwar bieten beste Casino Webseiten des Öfteren Bonusangebote im gleichen oder höheren Wert, aber der 22Bet Bonus beinhaltet einen besonderen Vorteil. Eine Einzahlung von nur einem Euro reicht aus, damit die Prämie beansprucht werden kann. Zudem werden zu Gunsten der Spieler weitere Reload-Boni und wöchentliche Rennen angeboten. An deinem Geburtstag überrascht dich das Casino zudem mit einer lukrativen Prämie.

1 Euro Einzahlung möglich 9/10

Im Online Casino Österreich neu musst du kein großes Risiko eingehen. Eine Einzahlung von nur einem Euro ist im 22Bet Casino möglich, wodurch du dich ohne große Investition vom Glücksspielbetrieb und seinen Vorteilen überzeugen kannst. Durch die Annahme des Neukundenbonus hast du nach dem Aufladen des Guthabens den doppelten Betrag zur Verfügung, wodurch du dein Glück länger bzw. häufiger auf die Probe stellen kannst.

Sicherheit, Support & Lizenz 8/10

22Bet ist ein berühmter Online Buchmacher, der einen separaten Casino Bereich zur Verfügung stellt. Sowohl Wettquoten als auch Slot- und andere Glücksspiele sind fair gestaltet und sorgen für jede Menge Spaß und Nervenkitzel. Das österreichische Online Casino verfügt über eine gültige Lizenzierung der Behörde in Curacao. Dadurch wird sichergestellt und gewährleistet, dass sich Gäste stets in einer sicheren Spielumgebung befinden und fair bedient werden.

Als bekannter Glücksspielanbieter stellt der Betrieb selbstverständlich einen hervorragenden Kundendienst mit erfahrenen und geschulten Mitarbeitern zur Verfügung.

22Bet Online Casino Österreich mit Vor- und Nachteilen

Vorteile:

- Einzahlung ab einem Euro möglich

- 22Bet Online Casino App steht kostenlos zur Verfügung

- Große Spielauswahl durch die Kooperation mit namhaften Entwicklern

Nachteile:

- Bonus muss innerhalb von 7 Tagen umgesetzt werden

- Kein telefonischer Kundensupport vorhanden