Die Kandaharabfahrt in Garmisch, auf 1.490 Meter Höhe und mit einer Länge von 2,92 Kilometern, wird als eine der herausforderndsten Rennstrecken im Alpinen Ski-Weltcup angesehen.

Ihr Name stammt von einer der fünf Austragungsstätten des Arlberg-Kandaharrennens, das wiederum nach Frederick Roberts, dem Earl of Kandahar, benannt ist. Ab 1954 fanden in Garmisch-Partenkirchen die traditionellen Arlberg-Kandahar-Rennen statt. Seit 1970 werden hier jährlich die FIS Ski-Weltcuprennen ausgetragen.

Vom 07. bis 20. Februar 2011 waren die FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften, auch als "Festspiele im Schnee" bekannt, mit großem Erfolg in Garmisch-Partenkirchen zu Gast.

Am 27. und 28. Jänner 2024 stehen jeweils ein Super-G der Herren am Plan. Das Rennwochenende zu Beginn des Februars beginnt bereits am Donnerstag (01.02.) mit dem ersten Abfahrtstraining für die Damen. Das zweite Training erfolgt am Freitag, gefolgt von der Abfahrt am Samstag, dem 03. Februar 2024, die um 11:30 Uhr startet. Am Sonntag steht dann noch ein Super-G auf dem Programm.

Ski Challenge NATIONS CUP auf der Kandaharabfahrt in Garmisch

Während des tatsächlichen alpinen Skiweltcups in Garmisch wird zeitgleich das Ski Challenge NATIONS CUP-Turnier ausgetragen. In der Turnierphase kämpfen die qualifizierten Teams darum, den begehrten Titel des Champions zu erringen.

Insgesamt nehmen 7 Mannschaften teil, darunter Österreich, Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und das Europe Allstars Team.Letzteres setzt sich aus Spielern verschiedener europäischer Länder zusammen, darunter Norwegen, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern.

Die 7 Teams treten in Wettbewerben gegeneinander an, wobei jedes Team aus vier Hauptspielern und einem Ersatzspieler besteht. Die beiden bestplatzierten Teams treffen schließlich im großen Finale in Saalbach-Hinterglemm aufeinander, um den begehrten Ski Challenge Nations Cup zu gewinnen.

Im Ski Challenge Wettkampf fährst du bis 4. Februar um die Bestzeit in GARMISCH und spielst um attraktive Preisgelder.

Das Ski Challenge Nations Cup-Turnier findet von 29. Jänner bis 3. Februar statt.

Verfolge deine Favoriten im Stream on Twitch: 4. Februar, 17 Uhr: twitch.tv/skichallenge_official

Für alle anderen gilt:

