Ski Challenge NATIONS CUP Kitzbühel - die Herausforderung für Profis auf der Streif

Als im Jahr 1931 das erste Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel stattfand, konnte niemand ahnen, dass dies den Grundstein für eines der weltweit bedeutendsten Winter-Sportevents legen würde.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich sowohl die Abfahrt auf der Streif als auch der Slalom auf dem Ganslernhang zu festen Größen im Ski-Weltcup entwickelt. Ein Sieg auf einer dieser traditionsreichen Pisten steht für viele Athleten einem Olympiasieg gleich.

84. Hahnenkamm Rennen

Im Jahr 2024 werden die Hahnenkamm-Rennen bereits zum 84. Mal ausgetragen. Die wahre Herausforderung beginnt am 19. Januar, wenn die erste Abfahrt, die Kitzbühel-Abfahrt auf der Streif, gestartet wird. Am folgenden Tag folgt die zweite Abfahrt, die Hahnenkamm-Abfahrt, auf derselben Strecke. Am 21. Januar steht schließlich der Slalom auf dem Ganslernhang auf dem Programm.

Bei nahezu schon idyllischem Wetter schreiten die Vorbereitungen auf der Streif und dem Ganslern planmäßig voran. Ein Großteil der Rennstrecke ist bereits fertig, und wenn das Wetter so bleibt, wäre das laut Herbert Hauser, dem Pistenchef der Streif, ideal. „Die angekündigten fünf Zentimeter Neuschnee am Montag wären für die kosmetische Aufbereitung perfekt.“

Bestreite selbst das legendäre Hahnenkamm Rennen auf der Streif

Im Ski Challenge Wettkampf fährst du bis 21. Jänner um die Bestzeit in KITZBÜHEL und spielst um attraktive Preisgelder.

Stream on Twitch NATIONS CUP Kitzbühel

Das Ski Challenge Nations Cup-Turnier findet von 18.-20. Jänner statt.

Verfolge deine Favoriten im Stream on Twitch: 21. Jänner, 17 Uhr: twitch.tv/skichallenge_official

Für alle anderen gilt:

Ski Challenge gratis downloaden und mitspielen









SKI CHALLENGE Social Media Channels

www.instagram.com/skichallenge_official/

www.facebook.com/skichallenge/

www.twitter.com/_skichallenge

discord.com/invite/TmQ4EBNdzK