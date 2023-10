Ski Challenge Nations Cup: LEZTE CHANCE ZUR QUALIFIKATION

Die Qualifikationsphase des Ski Challenge Nations Cup endet in wenigen Tagen. Bis 20. Oktober hast du noch die Chance dich für dein Team zu beweisen - also Spieler, ran ans Werk - verliere keine Zeit, dein Team braucht dich!

In Kürze ist die Qualifikationsphase des Ski Challenge Nations Cup vorbei und dann geht es in die herausfordernde und spannende Turnierphase. Die besten vier Teilnehmer:innen der Nation haben dann die Gelegenheit, sich für das offizielle Nationalteam des jeweiligen Skiverbandes zu qualifizieren und treten im Nations Cup gegen die Elite der anderen Skinationen an.

Die mit Spannung erwarteten Turnierevents des Ski Challenge Nations Cup finden parallel zu den Rennen des offiziellen alpinen Ski-Weltcup statt, die am 11. November starten. Die Spieler fahren um Ruhm und Ehre für ihr Land, für den heißbegehrten Titel als Champion des Ski Challenge Nation Cup und für attraktive Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro.

Video zum Thema: Ski Challenge Qualifikation Abfahrtsstrecke Bormio

Worauf wartest du noch? Lade dir jetzt die Ski Challenge kostenlos runter, absolviere die Rennstrecken und unterstützte dein Team!

Sichere dir die letzten verfügbaren Plätze im Österreichischen National Ski Challenge-Team!

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 16 Jahren mit österreichischer, deutscher, schweizerischer, italienischer, französischer, US-amerikanischer, norwegischer Staatsbürgerschaft und für das Europe Allstars Team mit belgischer, bulgarischer, dänischer, estnischer, finnischer, griechischer, irischer, kroatischer, lettischer, litauischer, luxemburgischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und zypriotischer Staatsbürgerschaft. Der Qualifikationszeitraum ist vom 6. September (0:00 MEZ) 2023 bis zum 20. Oktober (23:59 MEZ) 2023. Der Promotionszeitraum ist vom 11. November (0:00 Uhr MEZ) 2023 bis zum 24. März (23:59 Uhr MEZ) 2024. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nation Cup.