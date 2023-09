× Ski Challenge Nations Cup - sportlicher Wettkampf um die Alpen!

Noch bis 20. Oktober stehen die 1200 km langen und bis zu 250 km breiten Alpen ganz im Zeichen der sportlichen ESport-Qualifikation.

An alle Verweigerer langer Autofahrten ins nächste Skigebiet, Vorbeuger übler Muskelkater und Ablehner eingefrorener Finger und Zehen, an alle Hüttenmuffel in diesem Land – die Zeit ist reif, dennoch zur Ski-Legende zu mutieren, in der größten Ski Challenge der Welt – dem Nations Cup.

Mach mit und kämpfe im österreichischen Skiteam um Ruhm und Ehre - ein saftiges Preisgeld von gesamt 25.000 Euro gibt es zusätzlich.

© Greentube ×

Drehen, Kanten, Gleiten auf digitalen Pisten

Acht originale, hochklassige und spannende Weltcup Pisten von Zermatt, Bormio, Wengen, Kitzbühel, Garmisch, St. Moritz, Zauchensee und (neu!) Saalbach werden zu Hot-Spots des herausfordernden Wettkampfes der aktuellen Ski Challenge Saison. Über die Feinjustierung kann in Sachen Kurven- oder Gleitverhalten an die Witterung angepasst werden und so wertvolle Sekunden gut gemacht werden.

© Greentube ×

Die Challenge lässt niemanden cool

Auf insgesamt 27.550 Pistenmetern, beeindruckenden 6.262 Höhenmetern und Gefällen bis 85% werden sich Skibegeisterte in der aktuellen Qualifikation zum Nations Cup aus der ganzen Welt um die Vorherrschaft auf den berüchtigten Abfahrtspisten der Alpen miteinander messen und die Fahnen der jeweiligen Teilnehmernation hochhalten, wenn sie um Top-Platzierungen fighten.

© Greentube ×

Trainingsfahrten können und sollten! beliebig viele absolviert werden, um die Gegner in der Qualifikation in Schach zu halten, denn auch die Konkurrenz ist sicherlich wohl trainiert.

Melde Dich jetzt gleich zur ultimativen ESport-Herausforderung des Jahres an und kämpfe gegen heimische Spieler um die Bestzeiten.



Hals und Beinbruch... und immer schön über´m Ski bleiben 😊

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 16 Jahren mit österreichischer, deutscher, schweizerischer, italienischer, französischer, US-amerikanischer, norwegischer Staatsbürgerschaft und für das Europe Allstars Team mit belgischer, bulgarischer, dänischer, estnischer, finnischer, griechischer, irischer, kroatischer, lettischer, litauischer, luxemburgischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und zypriotischer Staatsbürgerschaft. Der Qualifikationszeitraum ist vom 6. September (0:00 MEZ) 2023 bis zum 20. Oktober (23:59 MEZ) 2023. Der Promotionszeitraum ist vom 11. November (0:00 Uhr MEZ) 2023 bis zum 24. März (23:59 Uhr MEZ) 2024. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nation Cup.