Es ist nicht einfach, bezüglich neuer Casinos Games ständig auf dem neuesten Stand zu sein.

Jeden Monat bringen die Software Hersteller neue interessante Games heraus, die immer wieder neue Themen, fantastische Designs und spannende Features bieten. Wir haben uns umgeschaut und eine kleine Auswahl großartiger Slots zusammengestellt und kurz beschrieben

Für unsere Bewertung haben unter anderem die Benutzerfreundlichkeit, die Auszahlungsrate, Spielabläufe, Funktionen und Bonusspiele sowie Gestaltung und Thema getestet. Findet im Folgenden einige Spiele, die uns beim Browsen sofort gefallen haben. Um euch zu überzeugen, probiert sie selbst im bitcoin casino oder in normalen Online Casinos aus. Die von uns vorgestellten Slots stellen natürlich nur eine winzig kleine Auswahl der neuen Spielautomaten dar, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden.

El Dorado Infinity Wheels

Dieser neue Slot des schwedischen Software Herstellers Yggdrasil nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Zeitreise in die Welt der Azteken. Dementsprechend drehen sich die steinernen Walzen vor einem tropischen Dschungel.

Der Slot bietet zahlreiche Bonusfunktionen wie Wild Symbole, Freispiele und Multiplikatoren. Das Besondere sind die sogenannten Infinity Reels. Jedes Mal, wenn du gewonnen hast, dreht sich eine zusätzliche Walze. Wenn auf dieser Walze ein Gewinnsymbol landet, bleibt sie stehen und es erscheint eine weitere Walze. Der Slot hat eine hohe Volatilität und eine Auszahlungsquote von 96,54 %.

Vikings Go Berzerk

Ein weiterer Yggdrasil Slot ist unter unseren Favoriten. Wem Vikings Go Wild gefallen hat, der sollte diesen Slot ausprobieren. Der Spielautomat enthält alle Funktionen des Originals, bietet jedoch zusätzlich einige Innovationen.

Es gibt zahlreiche Freispiele und Bonusfunktionen, und man kann seine Gewinne oft selbst auswählen. Der RTP liegt bei 96,1 %, und der Slot und die Volatilität im mittleren Level.

Solar Wilds

Beim Slot Solar Wilds von Microgaming begeben wir uns auf eine Reise in den Weltraum. Im Hintergrund zeigt die Weite des Universums, vor dem sich verschiedene Planeten drehen. Es geht darum, dass möglichst viele Planeten auf den fünf Walzen und zehn Gewinnlinien landen.

Es sind mit nur einem Spin Gewinne bis zum 1000-fachen deines Einsatzes möglich. Das Wild Symbol ist natürlich die Sonne. Die Volatilität dieses Slots liegt im mittleren Bereich. Das heißt, dass die Gewinne recht häufig erscheinen, dafür aber nicht besonders hoch sind. Die Auszahlungsrate liegt bei 96,27%.

Fruit Shop Megaways

Aus dem Hause NetEnt stammt dieser exzellente Slot. Er verbindet das klassische Früchte Thema mit dem berühmten Megaways System. Es können pro Walze zwei bis sieben Gewinnsymbole auftauchen, auf diese Weise entstehen bis zu 117.649 Gewinnlinien.

Der maximale Gewinn entspricht dem 10.000-fachen Einsatz. Dieser bunte Slot bietet außerdem eine Menge Freispiele. Die Volatilität des Slots ist extrem hoch, und die Auszahlungsquote beträgt 96,06 %.

Thunder Screech

Das Thema dieses Slots sind die Natur Nordamerikas und die darin lebenden wilden Tiere, die als Gewinnsymbole auftauchen. Die fünf Walzen in drei Reihen scheinen von einem Indianerstamm geschnitzt zu sein, ebenso wie der Adler, der als Wild Symbol fungiert. Der Traumfänger löst als Scatter die Freispiele aus. Trommeln und Panflöten runden das Szenario ab.

Dazu kommen interessante Bonusfunktionen wie das Call Feature mit bis zu neun zufälligen Wilds. Thunders Wilds bringen zusätzliche Multiplikatoren. Die mittlere Volatilität sorgt für ebensolche Gewinne, auf die man meist nicht allzu lange warten muss. Auszahlungsquote: 96,20 %.

Bigger Bass Bonanza

Bei diesem Slot handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Vorgängers Big Bass Bonanza. Wieder geht es um eine Angeltour, dieses Mal jedoch an einem anderen Ort.

Der Pragmatic Slot bietet alle Funktionen des beliebten Originals, und kommt mit einigen neuen tollen Bonus Features daher, die das Angeln noch spannender gestalten. Die Auszahlungsrate bleibt bei der neuen Version bei 96,71%, die hohe Volatilität ist noch etwas angestiegen.

Valley of the Gods 2

Dieser Slot ist ein weiteres Spiel mit dem beliebten Thema Ägypten. Hier findet man Tempel, Pharaonen und ägyptische Artefakte als Gewinnsymbole, die Animationen sind hervorragend. Es gibt 240 Gewinnwege, die sich auf 21.160 erweitern können.

Zu den Bonusfunktionen gehören Re-Spins, Sticky Wild und Multiplikatoren. Man geht mit einer Auszahlungsrate von 96,3 % auf die Suche nach Schätzen, mit mittlerer bis hoher Volatilität.

Zusammenfassung

Dieses Jahr hat es zahlreiche Veröffentlichungen gegeben, und es gibt eine Menge interessante Neuheiten entdecken. Weiterhin angesagt bleiben natürlich so beliebte Slots wie Starburst, Book of Dead, Book of Ra, Eye of Horus oder Sizzling Hot.