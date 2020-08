Trailer für PGA TOUR 2K21 veröffentlicht

Das neue Game wurde am 18. August von "2K" mit einem einzigartigen Trailer präsentiert, der definitiv Lust auf Mehr macht. Darin sind vier vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten zu sehen, die sich virtuell zu einer Runde Golf treffen. Es ist neben dem Golf-Star und Cover Athleten des Games Justin Thomas auch der Hip-Hop Künstler Schoolboy Q und der WWE-Star Mike "The Miz" Mizanin zu sehen. Das Quartett vervollständigt der Kult-Schauspieler Christopher McDonald. Die Vier haben sichtlich Spaß am Spielen und geben erste Einblicke in das Gameplay.

Das Video könnt ihr auch unter folgendem Link nachsehen:

Wir sind definitiv auf das Spiel gespannt, welches morgen (21. August) erscheinen soll!