Versüßen Sie sich die stillste Vorweihnachts- und Weihnachtszeit mit Spielen und verwöhnen Sie sich selbst mit zusätzlichen Geschenken.

Eine unerwartet ruhige und außergewöhnlich stille Zeit steht uns bis Weihnachten bevor. Auf ihre Art ist diese Vorweihnachts- und Weihnachtszeit so besinnlich wie wir sie bislang noch nicht kannten. Endlich, zwar unfreiwillig, wird die Sehnsucht nach einem Dezember in Ruhe und Beschaulichkeit wahr. Der übliche Stress und die mitreißende Hektik in diesen Tagen entfällt. Weihnachten 2020 wird eine neue Erfahrung.

Spiele zum Zeitvertreib



Langeweile muss deshalb keine Aufkommen. Abwechlsung und Zeitvertreib bieten Spiele in jeglicher Form. Die Tage sind kurz. Die Abende und Nächte sind lang. Die Fülle an Spielen und Games – offline und online – ist groß. Die Auswahl an Gaming-Apps ist groß. Auch Online-Casinos lassen sich orts- und zeitunabhängig nutzen. Und ein wenig Nervenkitzel, der vom gegenwärtigen Alltag ablenkt und für Freude sorgt, tut in diesen Zeiten richtig gut.

Für Unterhaltung können beispielsweise Sportwetten sorgen. Jene, die nicht unbedingt sportaffin sind, können sich in unzähligen anderen Games austoben und die Lust am Gewinnen ausleben. Gerade Spiele im Netz, bei denen echte Gewinne winken, werden herkömmlichen Gaming-Apps vorgezogen. Hierzu gehört auch das Segment der Online-Casinos, das mit einer Fülle von Glücksspielen garantiert für den erhofften Nervenkitzel und Zeitvertreib vor Weihnachten sorgt.

Nervenkitzel und Gewinnlust



Wenn es um Online-Casinos und Klassiker wie Roulette geht, ist das digitale Spielangebot in den letzten Jahren gewachsen. Viele Wettbewerber versuchen, Kunden für sich zu gewinnen und ihnen eine Registrierung durch attraktive Willkommensangebote schmackhaft zu machen. Für alle Teilnehmer sollte jedoch die Sicherheit und Seriosität des Anbieters im Vordergrund stehen.

Wer regelmäßig spielt, wird für einen internationalen Wett- oder Casino-Anbieter offen sein. Es empfiehlt sich nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen, dass dieser innerhalb der EU lizenziert ist. Anbieter wie NetBet zeichnen sich zudem durch eine große Erfahrung in der Spielbranche aus, da sie seit Jahren im Angebot von Sportwetten tätig sind. Spieler profitieren somit auch an den Slots oder am Roulettetisch von einem sicheren Framework und einer Fülle etablierter Ein- und Auszahlungsmethoden.

Geschenke-Strumpf öffnet sich



NetBet versüßt diese einmalige Vorweihnachts- und Weihnachtszeit mit der Aktion "Geschenke-Strumpf". Bis 1. Jänner 2021 gibt es vielerlei Preise wie Freispiele, Boni, Sachpreise oder auch Cash zu gewinnen. "Geschenke-Strumpf" ist auch exklusiv. Diese Aktion ist für all jene Spielerinnen und Spieler, die, seit sie sich bei NetBet registriert haben, mindestens eine Einzahlung tätigten.

Sich den NetBet Geschenke-Strumpf zu öffnen ist denkbar einfach: Mit der ersten Einzahlung und durch Nennung des Bonuscodes "50GRATIS" erhalten Spielteilnehmer ihre Willkommenspakete bestehend aus einem Bonus von bis zu 200 Euro plus 50 Freispielen sowie täglich ein garantiertes Geschenk aus dem Geschenke-Strumpf.

Weihnachten für sich nutzen



Bei allen Reizen zu gewinnen, soll der Spielspaß nicht unter einer unsicheren Umgebung leiden. Seriöse Anbieter wie NetBet leisten mit einer sicheren Spielumgebung hierzu den besten Beitrag. Auch was Ein- und Auszahlungen anbelangt, werden alle zeitgemäßen Sicherheits- und Qualitätsstandards eingesetzt.

Nutzen Sie Weihnachten einmal anders für sich. Die ungewohnte Stille ist die Chance auf viel spielerischen und erlebenisreichen Zeitvertrieb.