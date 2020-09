The Last of Us Day 2020

2XLP-Vinyl & zwei limitierte Poster zu The Last of Us Part II

Zum offiziellen Last of Us Day erschienen 2XLP-Vinyl Versionen des Original-Soundtracks und zwei limitierte Poster zu The Last of Us Part II. Das Cover des Albums und beide von The Last of Us Part II-inspirierten Poster stammen von der berühmten Illustratorin Tula Lotay. Die Vinyl ist erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die Poster können hingegen nur bis zum 1. Oktober um 9 Uhr MESZ auf MondoShop.com bestellt werden.

The Last of Us-Brettspiel

In Zusammenarbeit mit CMON , den Machern von Bloodborne: Das Brettspiel und God of War: Das Kartenspiel, entsteht ein Brettspiel zu The Last of Us.

Abby-Cosplay-Leitfaden

Um die große Cosplay-Community rund um The Last of Us zu ehren, veröffentlichte Naughty Dog einen offiziellen Cosplay-Leitfaden für den Charakter Abby aus The Last of Us Part II. Die PDF-Datei beleuchtet jeden Aspekt von Abbys Design in hochauflösenden Grafiken. Dazu zählen unter anderem ihre Kleidung, Waffen, Ausrüstung und Frisur.

Neue Premium-Statuen zu The Last of Us und The Last of Us Part II

Für Sammler entsteht gemeinsam mit Gaming Heads eine rund 40 Zentimeter hohe Ellie-Figur von The Last of Us Part II in drei verschiedenen Editionen:

In der Standard-Version mit Machete

In der Stealth-Version mit austauschbaren Armen und Kopf

In der Hunter-Version mit spezieller Lackierung

Alle drei können seit dem 26. September auf GamingHeads.com vorbestellt werden. Darüber hinaus sind zwei neue, modulare Statuen von Mamegyorai Collectibles zu The Last of Us in Entwicklung. Bei beiden Figuren von Ellie und Joel im Maßstab 1:9 können auf der Webseite von Mamegyorai vorbestellt werden und werden im März des kommenden Jahres ausgeliefert.

Kostenloses dynamisches PS4-Design zu The Last of Us Part II

Der Startbildschirm von The Last of Us Part II, der nach dem Durchspielen des Spiels erscheint, kann ab sofort als PS4-Design kostenlos im PlayStation Store erworben werden. Zusätzlich stehen alle bereits erschienenen Designs und Avatare zu The Last of Us Part II bis zum morgigen Dienstag, den 29. September um 8:59 Uhr MESZ kostenlos im PlayStation Store zur Verfügung.

Falls Ihr nicht genug von The Last of Us haben könnt, hier noch ein Gameplay zum Spiel: