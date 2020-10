The Outer Worlds ist ab sofort auf Steam erhältlich.

Obsidian Entertainment und Private Division verkünden stolz, dass The Outer Worlds ab sofort auf Steam verfügbar ist. The Outer Worlds erscheint auf Steam zu einem Sonderpreis von 29,99 Euro, den es nur begrenzte Zeit gibt. Viele Spieler sehen das Spiel als Weiterentwicklung der Fallout Reihe an. Statt einem dunklen Design mit apokalyptischem Feeling setzt The Outer Worlds auf eine futuristische Spielwelt. Ähnlich wie in Fallout: New Vegas setzen die Spielentwickler auch hier auf viele Individualisierungsmöglichkeiten der Spielcharaktere und komplexen Missionen.

Peril on Gorgon ist die erste story-basierte Erweiterung und sowohl einzeln oder auch als Teil des The Outer Worlds Expansion Pass erhältlich. Freunde guter Musik können sich außerdem den The Outer Worlds (Original Soundtrack) auf Steam sichern. Und wer gleich alles möchte, schlägt beim The Outer Worlds: Non-Mandatory Corporate-Sponsored Bundle zu, das das Hauptspiel, den Expansion Pass und den Soundtrack zu einem rabattierten Preis in einem Paket vereint.