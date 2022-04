Es geht weiter mit den Inhaltsveröffentlichungen von Season 8, darunter der neue 'Tag Team Takedown'-Modus, ein 'Money in the Bank'-Takeover und mehr.

2K gab das Debüt der WWE® SuperCard WrestleMania 38-Kartenstufe bekannt, die mehr als 70 neue Karten mit den beliebtesten WWE-Superstars, Legenden und Hall of Fame-Mitgliedern im Sammelkarten-Kampfspiel von Cat Daddy Games enthält. Ab dem 1. April können sich Fans auf neue, noch stärkere Karten mit Roman Reigns, Charlotte Flair, Ronda Rousey, 'Stone Cold' Steve Austin, The Undertaker, AJ Styles, Becky Lynch, Brock Lesnar und vielen mehr freuen.

Das neueste WWE SuperCard Season 8-Update startete mit einer Live-Action-Werbekampagne mit Roman Reigns und The Usos, die Bezug auf Reigns' 'Money in the Bank'-Takeover nimmt und vom 30. März bis zum 2. Mai läuft. Das Event bietet den Spieler*innen die ehrenvolle Aufgabe, ihren "Stammeshäuptling" anzuerkennen. In dieser Zeit bietet der Modus zusätzliche Belohnungen für das Erklimmen der Leiter und das Sichern des Aktenkoffers.

Zusätzlich erscheint im Mai ein völlig neuer, zeitlich begrenzter 'Tag Team Takedown'-Modus, in dem Spieler*innen gegen andere Tag Teams antreten können. Die Teams erhalten Belohnungen für gewonnene Matches und das Erreichen von Meilensteinen. Nach Abschluss eines Matches gibt es die Möglichkeit, als Team weiterzumachen, um weitere Belohnungen zu erhalten, oder sich auf die Suche nach anderen Tag-Team-Partner*innen zu machen, ohne dabei Belohnungen zu verlieren.

Im April gibt es außerdem noch weitere tolle WWE SuperCard-Aktivitäten, in denen mehrere Sonderkarten veröffentlicht werden, die man sich verdienen kann, darunter eine 'Irwin R. Schyster' (auch bekannt als I.R.S.)-Karte am Tax Day, eine feierliche 'Triple H D-Generation X'-Karte, eine 'Remastered Bayley'-Karte und mehr!

Weitere Informationen zur WWE SuperCard und zu 2K gibt es auf der brandneuen Website des Spiels unter WWESuperCard.com, als Fan bei Facebook, bei Twitter und Instagram oder als Abonnent*in auf YouTube.