Gesunde Ernährung am Schreibtisch: Fit und produktiv im Büroalltag

Mit der richtigen Planung und einigen einfachen Strategien lässt sich auch am Schreibtisch gesund und bewusst essen.

Bei einem hektischen Büroalltag, endlosen Meetings und knappen Deadlines ist es oft schwer, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Viele greifen daher schnell zu Snacks aus dem Automaten oder lassen ganze Mahlzeiten aus, was langfristig zu Energieeinbußen und gesundheitlichen Problemen führt. Doch eine ausgewogene Ernährung ist im Arbeitsalltag besonders wichtig, um fit und produktiv zu bleiben.

Gesunde Ernährung am Schreibtisch: Mit diesen Tipps gelingt's

1. Planung ist das A und O

Gesunde Ernährung beginnt schon vor dem Arbeitstag. Wer seine Mahlzeiten und Snacks im Voraus plant, hat die Kontrolle darüber, was auf den Teller kommt, und kann ungesunden Versuchungen besser widerstehen. Am besten bereitet man sich bereits am Abend vorher eine ausgewogene Lunchbox vor – Stichwort MealPrep. Diese soll reich an Nährstoffen und leicht verdaulich sein. Geeignete Lebensmittel sind zum Beispiel Vollkornprodukte, mageres Protein wie Huhn oder Tofu, und eine bunte Auswahl an Gemüse, Obst und Nüssen.

2. Das Frühstück – die wohl wichtigste Mahlzeit des Tages

Ein gesundes Frühstück ist die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Es sollte eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, Proteinen und gesunden Fetten enthalten, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energie für den Vormittag zu liefern. Porridge mit Joghurt und frischen Früchten, ein Sauerteigbrot mit Avocado und Ei, oder ein Smoothie mit Spinat, Joghurt, Beeren und Proteinpulver sind gute Optionen, die lange satt machen und die Konzentration fördern.

3. Verzicht auf Zwischenmahlzeiten

Gerade im Büroalltag sind Snacks oft eine Falle. Schnell greift man zu Schokoriegeln, Chips oder Keksen, die zwar kurzfristig Energie liefern, aber dann zu einem Blutzuckerabfall und einem Nachmittagstief führen. Achte deshalb darauf, auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten und versorge dich stattdessen dreimal täglich mit einer gesunden, vollwertigen, köstlichen Mahlzeit.

4. Dem Mittagessen mehr Wichtigkeit schenken

Das Mittagessen sollte aus einer Kombination von Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten bestehen. So kannst du den Nachmittag ohne Müdigkeit und Heißhungerattacken überstehen. Ein Bulgursalat mit gegrilltem Huhn oder Tofu, Feta und viel frischem Gemüse in jeglicher Form ist leicht, nahrhaft und liefert langanhaltende Energie.

5. Stay hydrated

Trinke ausreichend Wasser – nicht nur um deine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten, sondern weil Durst oft mit Hunger verwechselt wird und das kann zu unnötigem Snacking führen. Um hydriert zu bleiben, sollte über den ganzen Tag verteilt regelmäßig Wasser getrunken werden. Eine neue Lieblingswasserflasche auf dem Schreibtisch kann daran erinnern, genug zu trinken. Für Abwechslung geht auch ungesüßter Tee, Zitronenwasser oder Infused Water.

6. Bewusst essen

Im Arbeitsstress werden Mahlzeiten oft schnell nebenbei, oder sogar am Schreibtisch gegessen. So kann es passieren, dass mehr gegessen wird als nötig und die Verdauung belastet wird. Nimm dir Zeit, um bewusst zu essen und auf deinen Körper und dein Hungergefühl zu hören.

7. Meal Prep für den Arbeitsalltag

Wenn das tägliche Kochen eine Herausforderung ist, dann ist „MealPrep“ genau das Richtige. Am Wochenende, an einem freien Abend oder einfam am Vorabend die doppelte Portion kochen – so kannst du mehrere Mahlzeiten vorbereiten und in Portionsgrößen abfüllen. Diese können dann im Laufe der Woche mit ins Büro genommen werden.

Gesunde Ernährung am Schreibtisch leicht gemacht.

Gesunde Ernährung im Büroalltag muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein. Mit der richtigen Planung und bewussten Entscheidungen lässt sich eine ausgewogene Ernährung auch im stressigen Office problemlos umsetzen. Wichtig ist, sich Zeit für die Mahlzeiten zu nehmen, auf die Signale des Körpers zu hören und auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten. So bleibt man nicht nur fit und gesund, sondern hat auch mehr Energie und Konzentration für den Arbeitstag. Denn: Abnehmen funktioniert nur mit Essen. Am besten mit Essen, das schmeckt.

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite von unserer Kolumnistin Ursula Vybiral, www.easyeating.at