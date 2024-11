× Mindesthaltbarkeitsdatum: Sind abgelaufene Medikamente wirklich tabu?

Rund 10 Prozent der Lebensmittelabfälle in der EU sind auf das Haltbarkeitsdatum zurückzuführen (WWF), dabei sind die Lebensmittel in den meisten Fällen noch einwandfrei genießbar. Doch gilt das auch bei Medikamenten?

Anlässlich der europäischen Woche zur Müllreduktion hat Too Good To Go die Österreicher*innen zu ihren Einschätzungen des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) befragt. Denn jährlich werfen wir in Österreich über eine Million Tonnen an Lebensmitteln in den Müll. Die Hälfte davon entfallen auf private Haushalte. Laut WWF ist dabei das Haltbarkeitsdatum ein treibender Faktor, um Lebensmittel zu entsorgen, obgleich sie noch genießbar sind. Die aktuelle Umfrage bestätigt diese Annahme und zeigt, dass noch viele Mythen rund um das MHD in den heimischen Köpfen herumschwirren.

Tödlich ab oder doch essbar?

Über zwei Drittel der Österreicher*innen glauben, dass Produkte nach Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) nicht bedenkenlos konsumiert werden können. Vor allem Männer sind eher davon überzeugt, dass Lebensmittel nach Erreichen des MHD nicht mehr dieselbe Qualität haben. Dabei handelt es sich bei dem Datum lediglich um eine vom Hersteller gewählte Garantie, dass sich das Lebensmittel bis zu diesem Tag nicht in Geschmack, Konsistenz und Aussehen verändert hat. Produkte, die ihr MHD überschritten haben dürften im Handel weiter verkauft werden, tatsächlich ist aber knapp die Hälfte der Österreicher*innen überzeugt, dass Lebensmittel nach ihrem MHD nicht mehr verkauft werden dürfen.

© Getty Images ×

MHD im Generationenkonflikt

Beinahe alle Befragten geben an, beim Einkaufen auf das MHD zu achten und etwas knapp die Hälfte (47 Prozent) greifen bewusst zu Produkten mit weiter in der Zukunft liegendem MHD. Hier sind vor allem die junge Generation der 18- bis 25-Jährigen Spitzenreiter, während die älteren Generationen eher zu Produkten mit kurzem MHD greifen, wenn diese reduziert sind. Bei Milchprodukten und Eiern achten die Befragten am häufigsten auf das Haltbarkeitsdatum. Auch hier zeigt sich, 41 Prozent der 18- bis 25-Jährigen würde ein Milchprodukt innerhalb einer Woche nach dem MHD wegwerfen, während die Generation +55 mit 80 Prozent am ehesten ein Produkt zuerst auf den Zustand überprüft, bevor es weggeworfen wird.

Die Angst vor Schimmel (68 Prozent) ist bei den Befragten der häufigste Grund, warum Lebensmittel weggeworfen werden, gefolgt von der Sorge um eine Lebensmittelvergiftung und Unwohlsein (67 Prozent), wobei Männer (77 Prozent) deutlich mehr Angst davor haben als Frauen (57 Prozent).

Mehr Aufklärung für weniger Abfälle

Die Umfrage des Social Impact Unternehmens gegen Lebensmittelverschwendung zeigt klar, dass es deutlich mehr Aufklärung rund um das Mindesthaltbarkeitsdatums braucht. Denn gegen die gängige Annahme sagt das MHD lediglich, dass das Produkt bis zu diesem Tag bei richtiger Lagerung Geruch, Geschmack, Beschaffenheit, Nährwert, Farbe und Konsistenz behält. Anders als beim „Verbrauchen bis”-Datum, nach dessen Erreichen Produkte wie Fleisch und Fisch nicht mehr verzehrt werden sollten, da ein Gesundheitsrisiko besteht, sind die meisten Lebensmittel weit über ihr MHD hinaus genießbar.

Als eine Maßnahme für mehr Aufklärung hat Too Good To Go die „Oft Länger Gut”-Kampagne ins Leben gerufen. Dabei wird der Hinweis „Oft Länger Gut” direkt neben das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmittel gedruckt. Über sechs Milliarden Produkte tragen bereits dieses Label. In Österreich gibt es die Initiative seit 2021 und mehr als 60 Marken verwenden das Label auf ausgewählten Produkten. Die Initiative gemeinsam mit Produzenten ermutigt Konsument*innen, ihre Sinne einzusetzen, bevor sie Lebensmittel entsorgen. So wird gegen die unnötige Verschwendung von Lebensmitteln sensibilisiert und eine einfache Prüfmethode aufgezeigt: Schauen, riechen, probieren, bevor das Lebensmittel weggeworfen wird. Denn: Es ist oft länger gut.