Activison-Game-Hits gewinnen!

Steigt in ein neues Call of Duty®-Abenteuer ein und Sekiro™ erwartet euch!

Wir verlosen 2 Gewinne!



Spielt hier mit und gewinnt: Entweder 1 Sekiro Collectors Edition (PS4 ) plus 1x Call of Duty: Modern Warfare Retail Version (PS4) oder 1 Sekiro Collectors Edition (PC) plus 1x Call od Duty: Modern Warfare Retail Version (XBOX One).



© Activision

Call of Duty®: Modern Warfare®

Das Warten hat ein Ende! Eine der beliebtesten Spielereihen kehrt mit einem bahnbrechenden Erlebnis zurück!

Das von Activision veröffentlichte und von Infinity Ward entwickelte Modern Warfare nimmt die Spieler mit in eine epische Neuauflage einer der markantesten Reihen der Spielegeschichte. Activisions neuer Thriller vereint die riesige Call of Duty-Community dank Crossplay und Cross-Progression erstmals zum gemeinsamen Spiel; außerdem können sich die Fans nach der Veröffentlichung auch auf viele kostenlose Inhalte auf allen Plattformen freuen.

Modern Warfare bietet ein einheitliches Fortschrittssystem im gesamten Spiel, während sich die Spieler an die epische Storykampagne wagen, auf dem ultimativen Mehrspieler-Spielplatz antreten und kooperativ mit Freunden im brandneuen Spezial-Einheit-Modus zuschlagen.

© Activision

Sekiro™: Shadows Die Twice

Dich holt der Tod nicht so leicht. Sekiro™: Shadows Die Twice ist ein fantastisches, düsteres Spielerlebnis aus der Feder von FromSoftware, den Schöpfern von Bloodborne und der Dark Souls-Reihe. Regie bei dem Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, das von Activision veröffentlicht wird, führt Hidetaka Miyazaki. Der Einzelspieler-Modus von Sekiro: Shadows Die Twice versetzt den Spieler in die Rolle eines kaltblütigen Kriegers, dessen Mission es ist, seinen Herrn, einen jungen Adligen und Abkömmling einer alten Blutlinie, zu retten und dabei Rache an seinem Erzfeind zu üben. Das Spiel ist in einer neu erdachten Welt des Sengoku-Japan des 16. Jahrhunderts angesiedelt, einer Zeit voller brutaler Konflikte und Kämpfe auf Leben und Tod, und macht den Spieler zum „einarmigen Wolf“, einem entehrten, verstümmelten Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist.

Dieses Gewinnspiel endet am Freitag, 13. Dezember 2019, um 15:00 Uhr.

Teilnahmeberechtigung ab 18 Jahren.

Die Gewinnerin oder der Gewinner werden per Mail verständigt.

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.