Borderlands 3 - Auf in den Wahnsinn!

Ein Kessel Buntes aus dem Borderlands 3 Merchandise Angebot inklusive PS4 Spiel gewinnen!

Am knallharten Rand der Galaxis liegt eine Gruppe von Planeten, die gnadenlos von militarisierten Konzernen ausgebeutet werden.

Hier wimmelt es von Beute - und von Gewalt.

Hier bist du zu Hause – in den Borderlands.

In letzter Zeit ist ein durchgeknallter Kult namens Kinder der Kammer aufgetaucht, der sich wie eine interstellare Seuche verbreitet. Spiel solo oder in Koop, häufe Berge von Beute an und rette die Galaxis vor diesen Fanatikern. Spiele als einer von vier brandneuen und hochgradig individualisierbaren Kammer-Jägern – die ultimativen schatzsuchenden Badasses der Borderlands. Passe deinen Kammer-Jäger mit Tonnen an Personalisierungsoptionen an und stimme mittels des Skilltrees die Fähigkeiten genau auf deinen Spielstil ab.

