Friendly Fire-Tagespässe gewinnen!

Auf dich und deine Freunde warten hier 5 Tagespässe für die Wiener Esports Arena!

Esports-Fans aufgepasst! Wir verlosen 2x 5 Tagespässe für die Friendly Fire Esports Arena in der Millennium City in Wien.



Auf zwei von euch warten jeweils 5 Tagespässe für die Gaming Arena. Verbringt dort einen funny Esports-Day und verbessert eure Wettbewerb-Skills.



Mit „Friendly Fire“ erhält Österreich in der Millennium City die größte Gaming-Arena



Mit dem für 150 Gamer ausgestatteten Esport Areal in der Millennium City eröffnete Friendly Fire am 1. November 2019 die größte Esports Arena Österreichs. 25.000 registrierte BenutzerInnen sind bereits Teil der expandierenden Gaming-Community und es werden von Tag zu Tag mehr. Der Trend, der aus den USA und China erst London, Berlin und Zagreb erreichte, ist nun auch in Wien angekommen. Gezockt wird in der Friendly Fire Arena auf modernster Hardware. Von der optomechanischen Gaming-Tastatur über die Gaming-Mouse bis hin zum Esport optimierten Master-Seat bietet die Franchise seinen SpielerInnen alles was das Nerd-Herz begehrt

Das lieben Eltern an Friendly Fire:



Friendly Fire ist eine Arena für alle Altersgruppen. Eltern, die ihre Kinder bei Friendly Fire spielen lassen möchten, haben ganz besondere Vorteile. Der Friendly Fire-Elternschutz erlaubt es ihnen, den Zeitverbrauch der Kinder zu regeln. So können Kinder eine bestimmte Zeit mit ihren Freunden in der Gaming-Arena zocken, ohne insgesamt zu viel Zeit online zu verbringen.



Die Anmeldung auf der Spieleplattform ist außerdem für Eltern sehr einfach und der Zugang zu den freigeschalteten Spielen, aber auch das Geld- und Zeitmanagement können ideal kontrolliert werden.

