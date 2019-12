Masters of Dirt 2020 - Tickets warten!

Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2020 Tickets für Dich!



Du kannst dabei sein! Masters of Dirt ist zurück: von 13.03. bis 15.03.2020 geht es bei der Freestyle Evolution Tour in der Wiener Stadthalle so richtig heiß her!



Wir verlosen 2x2 Tickets für das Event !

Im Frühjahr 2020 heißt es wieder „MASTERS OF WHAT?! MASTERS OF DIRT!“. Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf zwei und vier Rädern die Grenzen der Physik außer Kraft – lasst euch dieses fulminante Spektakel nicht entgehen! „Wir stehen voll am Gas – und haben noch viele weitere verrückte Ideen im Ärmel, mit der wir die letztjährige Show toppen wollen!“, so Georg Fechter, M.O.D Gründer und Mastermind der größten Freestyle Show der Welt.

Der Name des neuen Showformats: „Freestyle Evolution Tour“. Dahinter verbirgt sich ein neues Konzept, das neben den üblichen Attraktionen der Show, darunter Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und einen Buggy, wieder neue, atemberaubende Tricks verspricht.

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 6. Jänner 2020, um 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.