Mr. Green Sportwetten verlost ab Anfang Mai ein sehr ansehnliches Jahresgehalt in der Höhe von 48.000 Euro.

So einfach kommst du zu diesem Gewinn:

Wenn DU die glückliche Gewinnerin oder der Gewinner sein möchtest und DICH ein ganzes Jahr lang über ein zusätzliches Monatsgehalt von 4.000 Euro freuen willst, dann nutze diese exklusive Chance und melde dich hier sofort an!

Ab Freitag, den 1. Mai, werden täglich unter allen Angmeldeten per Zufallsprinzip Tagessieger gezogen. Sie kommen in den Lostopf für die Final-Runde in der um das exklusive Mega-Gehalt gespielt wird. Denn nur drei Finalisten, die sich für das Gewinnspiel im Zeitraum von 1. – 31. Mai angemeldet haben, spielen um die 48.000 Euro.

Wirst DU in der ersten Juniwoche von oe24 telefonisch oder per Mail kontaktiert und zum Mr. Green-Final-Quiz auf Radio Austria eingeladen dann gehörst du zu den glücklichen Finalisten. Mit diesem Radio-Austria-Quiz rückt das Mega-Gehalt von 48.000 Euro schon in greifbare Nähe.

Die Siegerin oder der Sieger des Radio-Quiz gewinnen das Mega-Gehalt von 12x 4.000 Euro.

Melde Dich jetzt hier an und spiel um Dein Mega-Gehalt mit!

Viel Glück!