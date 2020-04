Österreich putzt sich heraus und gewinnt

Cif-Frühjahrsputzpaket jetzt gewinnen!



Gerade jetzt, in dieser Zeit wo die meisten Österreicherinnen ihren Alltag zuhause verbringen, sind viele animiert ihre Wohnungen, Balkone und Terrassen vom Staub des Winters zu befreien und den jährlichen „Frühjahrsputz“ besonders gründlich zu erledigen.

WIE WICHTIG IST DAS SAUBERE ZUHAUSE

Der gute alte „Fruhjahrsputz“ erfreut sich in Österreich tatsachlich größter Beliebtheit, wie die neue CIF-Studie belegt: Satte 98,4 % finden, dass Ordentlichkeit und Sauberkeit in ihrem Zuhause das individuelle Wohlbefinden steigert, unabhangig von Geschlecht, Alter oder Region. 88,5 % genießen das „wohlige Gefühl nach dem Putzen“, 81,8 putzen zumindest einmal pro Woche.

COCOONING UND PUTZWISSEN

Cocooning – sich gern in den eigenen vier Wänden aufhalten - liegt voll im Trend, Menschen verbringen gern viel Zeit in ihrem eigenen Reich und wollen es schö̈n haben. Allerdings weiß weniger als 1/3 der Österreicherinnen, wie man was richtig sauber macht: Wie kann ich Verfarbungen und Flecken entfernen? Mit was bekomme ich meine Kuche richtig sauber? Wie entferne ich Verkalkungen im Bad? Wie putze ich die Sneakers richtig?

Antworten darauf gibt jetzt auf www.cleanipedia.at mit vielen nützlichen Tipps rund um’s Aufräumen, Pflegen und Putzen.

Wer hier von 11. bis 18. April am Gewinnspiel teilnimmt, kann ein Frühjahrsputzpaket mit den neuen Cif Produkten und einem Cif Putzkübel gewinnen.

Das Gewinnspiel endet am 18. April 2020 um 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen oder der Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.