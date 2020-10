BACARDÍ verlost Halloween-Packages für Zuhause

Halloween nähert sich in großen Schritten – doch woher kommt die Tradition und was macht man im Jahr 2020 an diesem Tag?

Halloween hat seinen Ursprung in Irland. Die Kelten feierten vier Feste im Jahr, um die neue Jahreszeit einzuläuten, die dunkle Jahreszeit wurde am 31. Oktober unter Samhain begrüßt. Die Kelten waren außerdem im dem Glauben, dass an Samhaim, in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ein Tor in die Welt der Toten geöffnet wird, aus dem Kreaturen aus der Unterwelt in unsere Welt kommen…

Heutzutage ist Halloween nicht weniger gespenstig und zeichnet sich vor allem durch Trick or Treat, gruselig geschnitzte Kürbisse und Halloweenpartys aus. Nachdem die Partys heuer ausfallen, stellt BACARDÍ Halloween-Packages zur Verfügung, mit denen Party-Feeling in den eigenen vier Wänden garantiert ist.

BACARDÍ verlost hier drei Halloween-Packages, bestehend aus den Zutaten des Blood Moon sowie ein paar gruseligen Überraschungen.



Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahren möglich.

© BACARDI

BLOODY MOJITO



Zutaten:

40 ml BACARDÍ Carta Blanca

20 ml Blutorangensaft

20 ml Limettensaft

2 TL feinen Zucker

6-10 Minzblätter

10 ml Grenadine



Zubereitung:

Den Zucker zusammen mit BACARDÍ Carta Blanca, Blutorangensaft und Limettensaft auflösen, Minzblätter hinzufügen und Grenadine ergänzen.

BLOOD MOON



Zutaten:

50 ml BACARDÍ Carta Blanca

50 ml Blutorangensaft

100 ml Ginger Beer



Zubereitung:

BACARDÍ Carta Blanca und Blutorangensaft mit Eis shaken und in ein hohes Glas abseihen. Anschließend mit Ginger Beer auffüllen und einer Blutorangenscheibe garnieren.

ZOMBIE



Zutaten:

25 ml BACARDI Carta Blanca

5 ml BACARDI Carta Negra

10 ml Triple Sec

20 ml Orangensaft

20 ml Zuckersirup

10 ml Grenadine



Zubereitung:

Zutaten mit Eis shaken. In ein hohes Glas geben. Mit einer Kirsche und einer Orangenscheibe garnieren.

Weitere Rezepte gibt es unter: www.bacardi.com/de/de/rum-cocktails/

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 2. November 2020, um 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.