Zusammen mit Schwarzkopf Professional suchen wir acht MADONNA-Leser und Leserinnen, die mit einem blonden Look in den Frühling starten wollen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bewerben Sie sich und erleben Sie am 31. März die Welt von Farbexpertise & BLONDME. In der Schwarzkopf Professional ASK Akademie im 1. Bezirk stehen Sie einen Nachmittag lang im Mittelpunkt, und im netten Ambiente mit Canapés und Aperitivo verlassen Sie das Afterwork mit Ihrem individuellen blonden Statement.

Vorname * Nachname * Straße * PLZ * Ort * Telefonnummer * E-Mail-Adresse * * Pflichtfelder Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen und die AGBs. Ja, ich möchte den oe24-Magazin Newsletter abonnieren und künftig über weitere Gewinnspiele, sowie News um die Themen Mode, Beauty, Gesundheit, Fitness, Reise, Kochen und Wohnen informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesem Newsletter gelten die Datenschutzbestimmungen. Das Gewinnspiel endet am 24.03.2023 um 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Madonna wünscht viel Glück! Absenden