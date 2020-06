Drei „Veltliner-Weinpakete“ zu gewinnen

Laue Sommernächte stehen vor der Tür – und wie lassen sich diese am besten verbringen? Genau, in guter Gesellschaft mit einem feinen Glas Wein! Das Weingut Neustifter in Poysdorf stellt drei „Veltliner-Weinpakete“ mit jeweils drei verschiedenen Veltlinern (Saurüssel, Weinviertel DAC, Grüner Veltliner ungeschwefelt) hierfür zur Verfügung.Mitspielen & mit ein bisschen Glück gewinnen!