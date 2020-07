Gewinnspiel der Woche: „dean&david“

Langweiliges Mittagessen ade! „dean&david“ bietet seit Neuestem einen speziellen Lieferdienst für Büros in ganz Wien an: Demnach können Mitarbeiter aus einer breiten Auswahl an frischen Bowls, Salaten, Wraps und Sandwiches wählen. Damit Sie sich mit Ihren Kollegen durch die gesunden Köstlichkeiten kosten können, verlosen wir 2 x 100 Euro als Gutscheine.