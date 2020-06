Gewinnspiel der Woche

10 Kennenlern-Boxen zu gewinnen: Diese Woche verlosen wir prall gefüllte Packages des Salzburger Unternehmens Eat the Ball® – die Gewinner dürfen sich auf 4 Stück Eat the Ball® American Football ORIGINAL Nuss-Nougat boosted, 4 Stück Eat the Ball® Fußball MULTI, 3 Stück Eat the Korn® ORIGINAL und 3 Stück Eat the Korn® MULTI freuen.