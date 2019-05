Mit Kellogg's zum Frauenlauf

Kellogg’s bringt Sie und Ihre Freundin zum 32. Österreichischen Frauenlauf: Gewinnen Sie eines von insgesamt fünf Freundinnen-Packages* und seien Sie eine der 33.000 Läuferinnen, die am 26. Mai am Start stehen. Für den richtigen Energieschub beim Lauf sorgt ein Kellogg’s Müsli Package. Man startet mit gutem Gewissen in den sportlichen Tag, denn die „No Added Sugar“ Crunchy Müslis verzichten auf den Einsatz von Palmöl und schmecken ohne zugesetztem Zucker.

Wann & Wo?

Sonntag, den 26. Mai 2019 im Wiener Prater (Start: Prater Hauptallee)



Distanzen & Startzeiten

5 km klassische und internationale „Frauenlaufstrecke“ – Start: 9.00 Uhr

10 km Laufstrecke – Start: 10.30 Uhr

5 km Nordic Walking – Start: 11.10 Uhr

*Für alle Läuferinnen, die keinen eigenen ChampionChip haben, wird ein Leih-Chip zur Verfügung gestellt. Die Leihgebühr beträgt € 4,- und ist nicht inkludiert.